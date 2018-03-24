Украинский "Доктор Смерть" приказала не подкатывать джинсы и не «торкать язик о гойдалки»

Пока в «немытой Рашке» удивляются происходящему на Украине, весь цивилизованный мир давно осознал, что Незалежная идет в светлое будущее цеевропейских ценностей семимильными шагами. А в некоторых сферах уже даже не семимильными, а семнадцатимильными. Как, например, здравоохранение Украины. В чем несомненная заслуга Ульяны Супрун, назначенной в августе 2016-го и.о. министра здравоохранения, да так и не отбросившей эту приставку и по сию пору.

В украинский Минздрав Ульяна пришла после министра Александра Квиташвили, члена сборной команды грузин, что передавала свой реформаторский опыт под руководством Михаила Саакашвили. Но Квиташвили потерпел фиаско, все время ходил и клянчил какие-то деньги: то на лечение больных, то на обустройство лечебных учреждений. А какие могут быть расходы на такое дело, когда враг который год не является на войну?

Супрун, заменившая Квиташвили, на такие мелочи внимания не обращает. За медицинскую реформу, которую она стала проводить на Украине, народ уже прозвал ее «Доктор Смерть», но эта украинка американского происхождения, гражданство которой специальным указом предоставил Порошенко, не обращает внимания и на сие обстоятельство.

Лекарства? Какая мелочь! Пережиток прошлого. Утверждение, что лекарства могут излечить болезни – это главный миф, внесенный на Украину злосчастными совковыми москалями. «Лучший способ поддерживать свое здоровье - спорт, здоровое питание и сон», - считает она. А добиться этого очень просто. Надо лишь следовать ее советам. Например, вот такому: «Открывать участки кожи, в частности, подкатывать джинсы в холодную погоду – очень опрометчиво! Это угрожает переохлаждением и обморожением. Вызывает воспаление нервов, мышц, суставов, что в дальнейшем может спровоцировать хронические заболевания». Этот совет она выдала 28 февраля, когда на Украине вовсю затрещали морозы. А мужики-то, которые ее не читают, и не знали. Так и ходили, наверное, с подкатанными под колена джинсами по сугробам и метелям. Про женщин я и не говорю.

Из серии гениальных и другой рецепт от Супрун о том, как вести себя при морозе на улице: «Не касайтесь металла (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта». На мове звучит еще весомее: «Не торкайтесь металу (руками або язиком)». Например, о гойдалки (качели). А то так доторкаетесь, коли не будете главу Минздрава слушать, что не сможете «Шеневмерлу» спивать.

Среди рекомендаций госпожи Супрун украинцам – разрешение мочить Манту. И чуть ли даже не совет делать это. Ясное дело, в прежние времена СССР врачи не рекомендовали это делать, но надо все по-новому, абы не так, как в «совке». Супрун отменила «Скорые помощи» на Украине, раскритиковала перекись водорода, отменила талоны к врачам и медкарты детей, обязала украинцев с апреля этого года обзавестись семейными врачами.

А теперь еще и предприняла решительную атаку на главный «пережиток советского прошлого» - флюорографию.

- В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований, - оповестила она украинцев.

Что же за передовую практику внедрят на Украине вместо «издыхающего пережитка советских времен»? Неа, не угадали, флюорографию заменят анкетированием, которое будет проводить тот самый семейный врач. Ну, а у кого такого не будет, тот сам виноват. Или пусть анкету ищет.

Тут же понимаете, самое главное, не больные туберкулезом, которых, кстати, Супрун хочет распустить по домам из специализированных клиник (нечто подобное она раньше объявляла в отношении маньяков, направленных судами на принудительное лечение в психиатрические клиники), не лекарства и, ясное дело, не профилактика. Главное, чтобы не как в Советском Союзе. И что с того, что ВОЗ считает флюорографию одним из самых действенным методов профилактики и диагностирования туберкулеза, эпидемия которого начинается на Украине после революции гидности. Что она позволяет выявить ряд специфических заболеваний, в частности, у женщин, например. главное, абы не как в «совке».

Должно быть, на очереди внедрение новых прогрессивных «несоветских» медицинских технологий – сдача анализов кала по факсу, а мочи – по телефону, селфи с лечащим врачом вместо МРТ, самодиагностика по телевизору (чего уж там врача утруждать, на нем ведь и сэкономить можно). И много новых чудесных открытий, семнадцатимильными шагами тянущих Украину в Европу.

Надо сказать, что Супрун ненавидит не только население Украины, но и депутаты Верховной Рады. Именно поэтому Порошенко не пытается назначить ее министром (не пройдет), но держит во главе Минздрава, поскольку статуса и.о. вполне достаточно для проведения геноцида населения медицинскими способами и избавления от лишних ртов. Особенно, среди беднейших там, неимущих и прочих неустроенных и неблагополучных.

Ведь главное – не подкатывать штаны. И не торкаться языком о качели. Но это зимой. А на лето Супрун еще своих медицинских рекомендаций не давала.