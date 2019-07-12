Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Опять только на словах? В Германии заявили, что Украина не делала предложений по...
Татаро-монголы меньше брали: Константинополь выложил расценки дани для украински...
Киев через Facebook выразил Москве протест, обидевшись на "нежелательных&qu...
Израиль выдавит Турцию из Сирии, перекрыв доступ к дешевой нефти
Главная / Украина

Украинский доброволец получил 24 года тюрьмы за убийство итальянского репортера в Донбассе

12 июля 2019, 17:24  •  161 • Украина

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Такое решение вынес в пятницу суд города Павия. Оглашение приговора передавал в прямом эфире новостной канал Rainews24.

Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик российский правозащитник Андрей Миронов.

Маркив, который был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, был единственным обвиняемым в убийстве Андреа Роккелли и Андрея Миронова. Оба погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) пять лет назад - 24 мая 2014 года. В их группу входил французский фоторепортер Вильям Рогелон, который выжил. Согласно его свидетельству, обстрел велся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми, по утверждению обвинения, командовал Маркив. Реголон был главным свидетелем обвинения. В судейскую комиссию входили наряду с профессиональными судьями присяжные заседатели.

На оглашении приговора присутствовали родственники Роккелли, который специализировался на фоторепортажах из зон конфликтов, представители журналистских организаций и союзов, а также посол Украины в Италии. Официальные представители Киева, где оценивают произошедшее как "происшествие военного времени", давали показания в защиту Маркива. Сам украинец также вину свою не признал, в том числе в последнем слове. Украинские националисты считают его героем. Данный приговор может быть обжалован в апелляционном, а потом кассационном судах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



161
Источник
Похожие новости
12 июля 2019, 12:39
Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко
11 июля 2019, 20:24
В Киеве назвали ключевой вопрос разговора Зеленского с Путиным
11 июля 2019, 20:24
«Лишить возможности участвовать в управлении»: Зеленский намерен люстрировать Порошенко и его соратников
11 июля 2019, 23:39
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о люстрации
12 июля 2019, 12:39
В офисе Зеленского назвали фейком информацию об обысках
12 июля 2019, 17:24
Украинский доброволец получил 24 года тюрьмы за убийство итальянского репортера в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июля 2019, 03:09
"Я - Донбасс. Я - дошёл": Автор победной надписи на Рейхстаге передал Путин...
12 июля 2019, 09:39
"Настоящие, серьёзные санкции": В Конгрессе США приняли поправку о российск...
12 июля 2019, 03:09
Не "Комсомолец" и не "Лошарик": Финны заинтригованы затопленным р...
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли раз...
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2019, 04:24
50 дней, полные обещаний: "Остановленная" Зеленским война аукнулась новым взрывом
10 июля 2019, 02:24
"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин спас грузинский народ
11 июля 2019, 01:09
Искали неделю: Таинственно пропавшую на греческом острове учёную обнаружили в природной могиле
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шария
10 июля 2019, 05:39
"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают на "русский фактор
06 июля 2019, 00:54
"Вы узнаете": Трамп об экстренной отмене поездки вице-президента США на фоне гибели 14 моряков в России
11 июля 2019, 20:39
"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.