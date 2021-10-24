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Украинский дипломат выдвинул новые требования к России: "Не может запретить"

24 октября 2021, 17:45  •  230 • Политика
Представитель МИД Украины Олег Николенко выдвинул новое требование официального Киева к Москве. Он заявил, что Россия не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями.
Суждение Николенко связано с высказанным ранее планом секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова по созданию так называемых пунктов прямой коммуникации с президентом Зеленским. Они должны быть организованы для жителей Крыма и Донбасса.
В ответ на сказанное официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый план киевских властей выглядит очередной провокацией. При этом дипломат отметила, что жители Крыма сделали свой выбор ещё в 2014 году, потому не стоит мешать им высказывать своё мнение на международной арене. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме высказывания о невозможности запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями, Николенко выдвинул ещё ряд неожиданных требований. В частности, он просил обеспечить базовые потребности жителей полуострова, предоставив им защиту от коронавируса, а также дать им доступ в регион миссии ОБСЕ.
Удивительным образом Алексей Данилов забыл о том, что пришедшие к власти в Киеве в результате госпереворота чиновники, фактически, одобрили блокаду Крыма. Людей лишили электроэнергии и воды, и до настоящего времени Украина уклонялась от исправления своих ошибок. Впрочем, теперь обозначенные проблемы потеряли актуальность - энергомост в Крым достроен, да и вопрос с водой постепенно решается.
Крым вернулся в состав России в 2014 году. Жители полуострова после госпереворота на Украине в ходе всенародного референдума решили восстановить историческую справедливость. Абсолютное большинство проголосовали за вхождение Крыма в состав России.
Представители России на разных уровнях неоднократно отмечали, что вопрос Крыма решён. И возможность обсуждения украинского статуса полуострова не существует именно потому, что этого не хотят жители региона. Тем не менее, Киев продолжает использовать тему для политического манипулирования.

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