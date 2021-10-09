Украинский дипломат указал на три проблемы Киева на пути в ЕС

Бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник указал на три проблемы Киева, которые сегодня есть на пути страны в Евросоюз. По мнению депутата, украинские власти избрали опасную тактику для евроинтеграции.

По словам Цыбульника, во-первых, тесное сотрудничество по вопросу вступления в ЕС с Грузией и Молдавией может сказаться на европерспективах Украины.

Во-вторых, вместо пустых заявлений украинским властям стоит всерьёз заняться экономикой страны, начав реализацию тех реформ, "без которых членство в ЕС недостижимо в принципе".

По его словам, третий пункт не зависит от Киева, но является тревожным и ставит под вопрос евроинтеграцию страны - дело в том, что в Евросоюзе нет чёткого понимания необходимости расширения объединения.