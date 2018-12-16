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Украинский дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в ЕП

16 декабря 2018, 13:54  •  319 • Украина
Бывший украинский дипломат Олег Волошин в интервью студии «Капитал» рассказал, что президент страны Пётр Порошенко «сбежал» с дебатов в Европейском парламенте (ЕП) из-за вероятной боязни критики в свой адрес.
 
© Алексей Витвицкий РИА Новости
 

По его словам, во вторник, 11 декабря, в Страсбурге в Европейском парламенте обсуждался доклад евродепутата из Германии Михаэля Галера по вопросам выполнения Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

После обсуждения были запланированы дебаты, участие в которых, как отметил экс-дипломат, формально должен был принять Порошенко.

«Вместо этого он поехал в Брюссель... На этих дебатах говорилось очень много плохого», — сказал Волошин.

Он также добавил, что в ходе мероприятия обсуждались проблемы коррупции на Украине, убийство журналистки Екатерины Гандзюк и другое.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в настоящий момент Порошенко является «крысой, загнанной в угол».

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что президент Украины лжёт про угрозу войны с Россией из-за страха перед лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

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