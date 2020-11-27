Украинский дипломат назвал последний шанс "вернуть Крым" и случайно сдал покровителей

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев считает, что только американская администрация, если её возглавит Джо Байден, может помочь Киеву вернуть полуостров.

Это шанс, который мы должны обязательно использовать. Это шанс, который должен значительно облегчить нашу работу, - заявил дипломат, выступая в эфире телеканала "Прямой".

Елисеев также подчеркнул, что дружба с Байденом может помочь Украине решить и внутренние проблемы. Он отметил, что американский политик знает тему борьбы с коррупцией "как никто".

Отметим, что данное высказывание может быть интерпретировано не вполне однозначно. Во-первых, насаждаемая Западом борьба с коррупцией на Украине уже давно превратилась в инструмент внешнего управления. Сама же коррупция никуда не делась, несмотря на целую россыпь антикоррупционных органов. Во-вторых, сын Байдена Хантер связан с громким коррупционным скандалом на Украине. Причём сам Байден пытался замять эту историю. Как следует из слитых записей телефонных разговоров с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, американский политик потребовал от Киева уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Хантера.