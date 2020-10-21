Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко

Депутат Верховной Рады, журналист и историк Максим Бужанский, известный своими усилиями по защите советского наследия на Украине, высмеял попытки жены Порошенко сравнить своего мужа с Черчиллем.«В своём выступлении Марина вспомнила, пишет Порошенко, как Черчилль в тяжелейшие часы нашёл национальную идею.Тут важно отметить, что Марина скромно не вспоминает, что Черчиллю бы в голову не пришло 30 раз не явиться на допросы по 59 уголовным делам, в которых описано, что и где находил Пётр Алексеевич в поисках национальной идеи в свое президенство.И как он эти находки прятал потом в офшорах», — написал он в своем официальном аккаунте в социальных сетях.Напоминаем, что Порошенко неоднократно намекал на свое сходство с Черчиллем.