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Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко

21 октября 2020, 02:45  •  11 • Украина

Депутат Верховной Рады, журналист и историк Максим Бужанский, известный своими усилиями по защите советского наследия на Украине, высмеял попытки жены Порошенко сравнить своего мужа с Черчиллем.

«В своём выступлении Марина вспомнила, пишет Порошенко, как Черчилль в тяжелейшие часы нашёл национальную идею.

Тут важно отметить, что Марина скромно не вспоминает, что Черчиллю бы в голову не пришло 30 раз не явиться на допросы по 59 уголовным делам, в которых описано, что и где находил Пётр Алексеевич в поисках национальной идеи в свое президенство.

И как он эти находки прятал потом в офшорах», — написал он в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

Напоминаем, что Порошенко неоднократно намекал на свое сходство с Черчиллем.

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