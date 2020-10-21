|
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
21 октября 2020, 02:45 • 11 • Украина
Депутат Верховной Рады, журналист и историк Максим Бужанский, известный своими усилиями по защите советского наследия на Украине, высмеял попытки жены Порошенко сравнить своего мужа с Черчиллем.
«В своём выступлении Марина вспомнила, пишет Порошенко, как Черчилль в тяжелейшие часы нашёл национальную идею.
Тут важно отметить, что Марина скромно не вспоминает, что Черчиллю бы в голову не пришло 30 раз не явиться на допросы по 59 уголовным делам, в которых описано, что и где находил Пётр Алексеевич в поисках национальной идеи в свое президенство.
И как он эти находки прятал потом в офшорах», — написал он в своем официальном аккаунте в социальных сетях.
Напоминаем, что Порошенко неоднократно намекал на свое сходство с Черчиллем.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 октября 2020, 09:10
|
17 октября 2020, 22:35
|
14 октября 2020, 14:50
|
15 октября 2020, 01:50
|
18 октября 2020, 12:25
|
16 октября 2020, 20:00
|
18 октября 2020, 05:55