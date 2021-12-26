Украинский депутат заявил о возврате Кубани: "Уверенными шагами"

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о том, что Украина начала возвращать Кубань в свой состав. Он выступил с законопроектом об установлении Дня памяти жертв депортации украинского населения Кубани.

Подавший законопроект в Верховную раду депутат Алексей Гончаренко представляет партию с говорящим названием "Европейская солидарность". По словам этого у краинского политического деятеля , его действия стали началом возврата Кубани.

"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами", - характеризует этот законопроект Гончаренко в своём Telegram-канале.

Правительство Кубани уже ответило на слова украинского депутата: это не первый раз, когда Гончаренко заявляет о подобных территориальных претензиях Украины. Весной 2021 года депутат утверждал, что "территория Краснодарского края является исторически украинской".

Пресс-служба правительства Краснодарского края отмечает, что претензии депутата Гончаренко беспочвенны и не соответствуют действительности и устремлениям жителей региона.