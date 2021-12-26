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Украинский депутат заявил о возврате Кубани: "Уверенными шагами"
26 декабря 2021, 10:25 • 187 • Политика
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о том, что Украина начала возвращать Кубань в свой состав. Он выступил с законопроектом об установлении Дня памяти жертв депортации украинского населения Кубани.
Подавший законопроект в Верховную раду депутат Алексей Гончаренко представляет партию с говорящим названием "Европейская солидарность". По словам этого украинского политического деятеля, его действия стали началом возврата Кубани.
"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами", - характеризует этот законопроект Гончаренко в своём Telegram-канале.
Правительство Кубани уже ответило на слова украинского депутата: это не первый раз, когда Гончаренко заявляет о подобных территориальных претензиях Украины. Весной 2021 года депутат утверждал, что "территория Краснодарского края является исторически украинской".
Пресс-служба правительства Краснодарского края отмечает, что претензии депутата Гончаренко беспочвенны и не соответствуют действительности и устремлениям жителей региона.
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