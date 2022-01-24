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Украинский депутат заявил о военном шантаже России

24 января 2022, 15:50  •  66 • В мире
Верховная рада по этой причине намерена обратиться в ООН, Еврокомиссию и иностранные правительства и парламенты.
"Военный шантаж" и "психологическое воздействие" - так председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук описал "влияние", оказываемое Москвой на Незалежную. Он призвал депутатов ответить на этот вызов России.
По его мнению, политикам следует согласовать обращение в ООН, Европарламент и правительства стран-союзников. По словам Стефанчука, военный шантаж в отношении Украины недопустим. Обращение в иностранные представительства позволит повлиять на Россию, убеждён Стефанчук.
Впрочем, в чём именно заключается шантаж и давление, украинский политический деятель объяснить толком не смог.
"Я хочу внести предложение - безотлагательно зарегистрировать и принять постановление Верховной рады об обращении к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям, международным организациям по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны России, который она осуществляет с целью недопуска реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины", - заявил председатель Верховной рады, призвав глав фракций поскорее подписать обращение.
Если парламент сделает это в понедельник, 24 января, то уже завтра, сообщают местные СМИ, нардепы могут его одобрить.

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