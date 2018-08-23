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Украинский депутат заявил, что военный парад в Киеве вызовет "землетрясение в Кремле"

23 августа 2018, 12:39  •  148 • Украина

ТАСС, 23 августа. Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна в эфире украинского телеканала NewsOne заявил, что военный парад ко Дню независимости Украины (24 августа) "вызовет землетрясение в Кремле".

"Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", - сказал Барна. Он также заявил, что военные силы Украины могут противостоять любой европейской армии.

В ответ ведущая передачи "Большой вечер" Диана Панченко спросила депутата, почему один из танков заглох во время движения на репетицию парада, а зенитный ракетный комплекс "Бук" врезался в здание бизнес-центра. Барна прокомментировал один из инцидентов, заявив, что из-за неправильного переключения передач может заглохнуть любая машина и это всего лишь "технические моменты".

По информации минобороны Украины, в параде в 2018  году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники. Присутствие на параде ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть которых из стран НАТО. 

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