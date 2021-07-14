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Украинский депутат восхитился статьей Путина: «очень сильная с точки зрения смысла»

14 июля 2021, 02:40  •  92 • Украина
Статья Путина об Украине произвела фурор. Ее тепло приняли не только украинцы, но и местные депутаты и даже Зеленский. По его реакции на материал стало понятно, что он очень жаждет личной встречи с российским президентом: «хотелось бы обсудить кое-какие моменты лично».

По словам Зеленского, он мог бы предоставить Путину дополнительные материалы для другой статьи. Также украинский президент дал добро на перевод статьи на украинский язык и признался, что хотел бы некоторые моменты проговорить лично с российским лидером.

Как ни странно, киевская власть тепло встретила статью об Украине, ее проблемах и будущем. Нардеп Евгений Шевченко назвал ее сильным смысловым материалом, где подчеркнуты самые важные моменты. О братском народе, о взаимоотношениях, о конфликте и даже диктатуре Запада.

По мнению Шевченко, существование и развитие современной Украины возможно только без участия США, оказывающего давление на Киев. Об этом в том числе написал Путин как о главной проблеме Украины. Депутат считает, что проблемы в стране закончатся только тогда, когда она избавится от западной диктатуры и продолжить развивать добрососедские отношения с Россией и Белоруссией. Нардеп согласился, что русские, украинцы и белорусы - это братские народы, и эту связь терять ни в коем случае нельзя.

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