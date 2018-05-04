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Украинский депутат устроил стрельбу в горсовете Никополя

04 мая 2018, 19:39  •  92 • Украина
На внеочередной сессии Никопольского горсовета в Днепропетровской области произошла стрельба — её открыл депутат, которого представители «Правого сектора»* облили кефиром. При этом на мэра города Андрея Фисака радикалы вылили зелёнку. В результате стрельбы никто не пострадал, на стене и потолке остались следы от пуль.
 

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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