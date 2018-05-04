Украинский депутат устроил стрельбу в горсовете Никополя

• 92 • Украина

На внеочередной сессии Никопольского горсовета в Днепропетровской области произошла стрельба — её открыл депутат, которого представители «Правого сектора»* облили кефиром. При этом на мэра города Андрея Фисака радикалы вылили зелёнку. В результате стрельбы никто не пострадал, на стене и потолке остались следы от пуль.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).