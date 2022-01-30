Украинский депутат у памятника Николаю II процитировал манифест о войне

Депутат Рады Волошин из-за нынешней ситуации вокруг Украины вспомнил манифест последнего русского Императора Николая II о войне.

Депутат Верховной рады Украины Олег Волошин в своём Facebook процитировал слова последнего русского Царя Николая II. Посетивший памятник русскому Императору в Белграде политик признался, что ему приходят на ум слова из манифеста Николая II, написанные перед Первой мировой войной.

Хотя, указал Волошин, нынешние времена не идут в сравнение с тем, что было более века назад.

"Что-то подсказывает, что нынешняя циничная и расчётливая эпоха, - отметил он, - плохо совместима со столь высоким "штилем", столь искренними заблуждениями и столь отчаянными поступками".

В своём сообщении Волошин напомнил, что русские до последнего пытались мирно договориться с Германией.

"Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну", - привёл слова Николая II Волошин.

Он также указал, что этим посланием русский Император объявил о мобилизации граждан. К моменту написания манифеста силы армии и флота России были приведены в военное положение.

При этом, полагает украинский нардеп, в современной ситуации невозможно представить, чтобы дипломатическое напряжение перешло в военные действия. При всей схожести, подчеркнул он, есть основания рассчитывать, что повторения той трагедии удастся избежать.

Напомним, что поводом к Первой мировой войне послужило убийство сербскими националистами 28 июня 1914 года в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Вена предъявила Белграду заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и, после того как австро-венгерский ультиматум был отвергнут, 28 июля объявила Сербии войну.

Выполняя свои союзнические обязательства перед балканской страной, Россия с 30 июля начала всеобщую мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от России прекратить мобилизацию. Не получив ответа, Берлин 1 августа объявил России войну. Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания - Германии.