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Украинский депутат сравнил ситуацию в стране с блокадным Ленинградом
31 декабря 2018, 21:39 • 73 • В мире
Украинский парламентарий Вадим Рабинович возмутился, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ. По его словам, норма хлеба, которая ранее равнялась 250 граммам, уже составляет 100 граммов. "Как в блокадном Ленинграде", - заключил он.
Украинский депутат Вадим Рабинович негодует из-за сокращения стандартов потребления для граждан Незалежной. Он отметил, что ради очередного транша МВФ на Украине норма хлеба, которая когда-то составляла 250 граммов, сократилась до 100 граммов.
"Прямо как в блокадном Ленинграде!" - заявил он.
Депутат также отметил, что под сокращение попали нормы сахара и меда. По мнению Рабиновича, правительство Украины жертвует здоровьем граждан ради европейских кредитных средств.
Напомним, что в конце лета лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ужаснулась бедностью украинцев и сравнила их с древнеегипетскими рабами. Она заявила, что во времена Тутанхамона невольники могли заработать больше, чем украинцы с продажи яблок.
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