Украинский парламентарий Вадим Рабинович возмутился, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ. По его словам, норма хлеба, которая ранее равнялась 250 граммам, уже составляет 100 граммов. "Как в блокадном Ленинграде", - заключил он.

Украинский депутат Вадим Рабинович негодует из-за сокращения стандартов потребления для граждан Незалежной. Он отметил, что ради очередного транша МВФ на Украине норма хлеба, которая когда-то составляла 250 граммов, сократилась до 100 граммов.

"Прямо как в блокадном Ленинграде!" - заявил он.

Депутат также отметил, что под сокращение попали нормы сахара и меда. По мнению Рабиновича, правительство Украины жертвует здоровьем граждан ради европейских кредитных средств.

Напомним, что в конце лета лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ужаснулась бедностью украинцев и сравнила их с древнеегипетскими рабами. Она заявила, что во времена Тутанхамона невольники могли заработать больше, чем украинцы с продажи яблок.