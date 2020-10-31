Украинский депутат сдал тайную помощь Киева: "Поставляем оружие в Азербайджан"

Украинский нардеп Илья Кива заявил, что Киев тайком участвует в военном конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, Украина поставляет оружие Азербайджану. В своём телеграм-канале он сослался на данные сервиса Flightradar 24.

Согласно скриншоту, самолёт Boeing 747 - 4R7 (F) с грузом "оборудование" вылетел из Киева утром 30 октября. По утверждению Кивы, украинское оружие вывозится в Стамбул, а оттуда - в Баку. Получателем значится Минобороны Азербайджана.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина поставила в Азербайджан "охотников" за российскими ПВО С-300 и ЗРПК "Панцирь-С".

По версии "Авиа.про", из Незалежной были привезены комплексы "Кольчуга-М". Отмечалось, что неоспоримым преимуществом данных комплексов является возможность работать в условиях мощных радиоэлектронных помех.

"Именно благодаря этим комплексам израильской армии удалось полностью подавить возможности российских ЗРПК "Панцирь-С" на территории Сирии, обнаружив позиции последних и успешно их уничтожив", - говорится в публикации.