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Украинский депутат решил заработать на Путине: "Стартовая цена - одна гривна"

05 ноября 2021, 22:40  •  77 • Политика
Украинский депутат Юрий Грынив решил заработать на Владимире Путине. Выполненный им портрет русского президента навлёк на него волну критики, и член Львовского горсовета решил выставить рисунок на онлайн-аукцион: "Стартовая цена - одна гривна".
Депутат городского совета Львова из партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив решил выставить на онлайн-аукцион исполненный им портрет русского президента Владимира Путина.
Напомним, местный 24-й канал недавно показал видеозапись из зала горсовета. В эфире зрители увидели депутата Грынива, который в ходе сессии рисовал ручкой портрет лидера России.
Художества обернулись для депутата шквалом критики. Некоторые в Незалежной тут же заподозрили его в симпатиях к Путину. После он поместил объявление на своей странице в Facebook.
Грынив признался, что планирует продать свой экспромт, потому что выяснилось, что немало людей хотело бы купить этот рисунок. Он заверил, что внесёт все вырученные деньги в декларацию и передаст их на благотворительность.
"Стартовая цена - одна гривна", - указал в соцсети член Львовского горсовета.

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