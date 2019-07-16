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Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве

16 июля 2019, 10:54  •  107 • Украина
Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
 
AFP © SERGEI SUPINSKY
 

«Нас очень гостеприимно принимали, они (российские власти. — RT) сидели и нас слушали, это не был какой-то монолог. Потом, когда снялись, я попросил господина Медведева: «Давайте уберём камеры и поговорим уже по-человечески», — сказал он.

По словам Рабиновича, впоследствии стороны «долго говорили», и у него создалось впечатление, что «все хотят договариваться».

Он также добавил, что главной целью визита было продолжение контактов, уточнив, что в случае их аннулирования «ничего не будет».

Ранее Рабинович заявил, что считает команду президента Украины Владимира Зеленского некомпетентной.

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