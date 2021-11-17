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Украинский депутат раскрыл план США по остановке "Северного потока-2"
17 ноября 2021, 10:00 • 76 • Политика
Американцы хотят получить монополию на рынке газа
Негативная ситуация сложилась в экономике Украины. По стране одновременно ударили европейский энергетический кризис, а также миграционный на линии соприкосновения Белоруссии и Евросоюза. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен, что Вашингтон использует пограничный конфликт для давления на Москву.
Парламентарий раскрыл план США по блокировке сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, Белый дом использует миграционный кризис для остановки российской ГТС. Кроме того, как отметил Рабинович, в Белом доме намеренно муссируют тему о желании России якобы вторгнуться на территорию Украины для санкционного давления.
В эфире местного телевидения депутат Рады заявил, что американцам нужен миграционный кризис, чтобы остановить "Северный поток-2" и добиться монопольного положения на европейском рынке энергоресурсов.
Украинский депутат подчеркнул, что сообщения о потенциальной угрозе со стороны России также выгодны властям Незалежной. По мнению парламентария, таким образом руководство страны отвлекает общество о внутренних проблем.
Напомним, ранее украинские политологи заявили, что главными виновниками ухудшения отношений с Россией являются США и Великобритания. В то же время востоковед Евгений Сатановский уверен, что сегодня Незалежая готовится к силовому захвату Донбасса.
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