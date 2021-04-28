Украинский депутат "отомстил" ПАСЕ: "Диванные войска" устроили набег на организацию

Наказанный ПАСЕ украинский депутат решил отомстить. По его команде украинские пользователи Facebook завалили негативными комментариями страницу организации.

Украинский депутат Алексей Гончаренко "отомстил" ПАСЕ за то, что после очередной хулиганской выходки его лишили права голоса на три месяца. Подробностями "перемоги" парламентарий поделился на своей странице в Facebook.

Гончаренко потерял право голоса после того, как во время недавней сессии развернул флаг Украины и начал громко возмущаться по поводу того, что в докладе организации не было упоминания территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов. Председатель ассамблеи призвал украинского парламентария угомониться и соблюдать регламент, но тот продолжил скандалить. В результате ему отключили микрофон и на 90 дней лишили права голоса.

Чтобы отомстить ПАСЕ, Гончаренко призвал своих сторонников в Facebook завалить негативными комментариями страницу организации в соцсети. По словам парламентария, эта тактика сработала, и после волны критики и негатива руководство Ассамблеи планирует собрать совещание и обсудить, что с этим делать и как реагировать.