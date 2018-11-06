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Украинский депутат пытался в Чехии купить подарок маме за фальшивые евро

06 ноября 2018, 08:54  •  122 • В мире
Депутата Верховной рады Украины задержали в аэропорту Праги за попытку рассчитаться поддельными евро.
Депутат Верховной рады Украины Андрей Лозовой был задержан в пражском аэропорту. Об инциденте он сообщил сам в своем Facebook. И отметил, что его задержали за то, что он попытался расплатиться за свою покупку поддельными купюрами.
«Хотел купить в duty free подарок маме, оказалось, что деньги - фальшивые, - написал Лозовой. - Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству - меня задержали». Он также добавил, что проходит по этому делу в качестве потерпевшего.
Сам Лозовой уверен: он стал жертвой аферистов. По его словам, это могло произойти тогда, когда его помощник менял деньги. Тогда ему могли недобросовестные люди дать ненастоящие евро. Известно, что сам помощник в настоящее время написал заявление в украинской полиции.
Ранее сообщалось, что украинский депутат Олег Мусий спровоцировал оппонента по политическому ток-шоу на драку. Инцидент произошел во время передачи «Сегодня» на украинском телеканале «Прямой».
Как видно на записи, Мусий вступил в перепалку с представителем общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрием Шерембеем.
Парламентария, в частности, не устроили обвинения в свой адрес, высказанные оппонентом. Так, Шерембей заявлял, что поводом для отставки политика с поста министра здравоохранения стало участие в коррупционных схемах. В ответ на это Мусий распалился и обозвал оппонента лжецом.

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