Украинский депутат пытался в Чехии купить подарок маме за фальшивые евро

Депутат Верховной рады Украины Андрей Лозовой был задержан в пражском аэропорту. Об инциденте он сообщил сам в своем Facebook. И отметил, что его задержали за то, что он попытался расплатиться за свою покупку поддельными купюрами.

«Хотел купить в duty free подарок маме, оказалось, что деньги - фальшивые, - написал Лозовой. - Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству - меня задержали». Он также добавил, что проходит по этому делу в качестве потерпевшего.

Сам Лозовой уверен: он стал жертвой аферистов. По его словам, это могло произойти тогда, когда его помощник менял деньги. Тогда ему могли недобросовестные люди дать ненастоящие евро. Известно, что сам помощник в настоящее время написал заявление в украинской полиции.

Ранее сообщалось, что у краинский депутат Олег Мусий спровоцировал оппонента по политическому ток-шоу на драку. Инцидент произошел во время передачи «Сегодня» на украинском телеканале «Прямой».

Как видно на записи, Мусий вступил в перепалку с представителем общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрием Шерембеем.