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Украинский депутат приписал Ди Каприо культовую цитату

29 октября 2021, 00:25  •  36 • Политика
Нардеп не сумел угадать, кто является автором фразы "Мир ловил меня, но не поймал".
Украинский депутат Давид Арахамия ошибся, отвечая на вопрос об авторстве известной фразы "Мир ловил меня, но не поймал". Ему задали этот вопрос в эфире "Украина 24".
Не вспомнив, про философа Григория Скоровору, он приписал фразу голливудскому актеру.
По словам Арахамии, фраза могла быть цитатой из современного фильма.
"Мне почему-то пришел в голову Леонардо ДиКаприо в фильме каком-то, "Поймай меня, если сможешь", — заявил он.
Однако ошибившегося политика поправили. Ведущая указала, что Григорий Сковорода — известный философ, поэт и педагог.
Сообщается, что в Незалежной в 2022 году собираются масштабно отметить 300-летие со дня рождения Сковороды. Арахамию пригласили в рабочую группу по празднованию этой даты.

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