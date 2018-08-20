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Украинский депутат похвастал окружением ВСУ города, который и так был под их контролем

20 августа 2018, 15:09  •  112 • В мире
По словам парламентария, украинские каратели взяли в «кольцо» Торецк, расположенный на подконтрольной Киеву территории.
Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Тымчук, получивший в народе прозвище Говорящая Каска, рапортовал о «блестящей войсковой операции» ВСУ, по итогам которой вокруг Торецка образовалось кольцо.
Пользователи соцсетей обратили внимание, однако, что Торецк и так все это время был под полным контролем ВСУ. Зачем депутат заявил о его окружении, для них осталось загадкой.
Напомним, до кампании по декоммунизации город назывался Дзержинском. Расположен Торецк на северо-западе от Горловки, - на территории, подконтрольной Киеву.

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