Украинский депутат подарил Тимошенко джинсы

Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, что отправил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко джинсы с надеждой на то, что она откажется от планов стать президентом Украины.

По мнению парламентария, в джинсах кандидат на пост главы государства сможет сделать для страны намного больше.

«Решил отправить хорошие джинсы Юлии Владимировне. Я уверен, что если она выберет джинсы, то не будет мучить ни себя, ни страну своим выдвижением в президенты», — написал он.

При этом Гончаренко напомнил, что ранее лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет принимать участия в президентской гонке.

По словам артиста, в джинсах он принесёт Украине больше пользы, чем в галстуке.