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Украинский депутат подарил Тимошенко джинсы

29 января 2019, 21:39  •  116 • Украина
Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, что отправил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко джинсы с надеждой на то, что она откажется от планов стать президентом Украины.
 
© Алексей Гончаренко Facebook
 

По мнению парламентария, в джинсах кандидат на пост главы государства сможет сделать для страны намного больше.

«Решил отправить хорошие джинсы Юлии Владимировне. Я уверен, что если она выберет джинсы, то не будет мучить ни себя, ни страну своим выдвижением в президенты», — написал он.

При этом Гончаренко напомнил, что ранее лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет принимать участия в президентской гонке. 

По словам артиста, в джинсах он принесёт Украине больше пользы, чем в галстуке.

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