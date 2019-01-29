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Украинский депутат подарил Тимошенко джинсы
29 января 2019, 21:39 • 116 • Украина
Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, что отправил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко джинсы с надеждой на то, что она откажется от планов стать президентом Украины.
© Алексей Гончаренко Facebook
По мнению парламентария, в джинсах кандидат на пост главы государства сможет сделать для страны намного больше.
«Решил отправить хорошие джинсы Юлии Владимировне. Я уверен, что если она выберет джинсы, то не будет мучить ни себя, ни страну своим выдвижением в президенты», — написал он.
При этом Гончаренко напомнил, что ранее лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет принимать участия в президентской гонке.
По словам артиста, в джинсах он принесёт Украине больше пользы, чем в галстуке.
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