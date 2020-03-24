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Украинский депутат побывал в Китае и рассказал, как вся Европа вымаливает спасительные грузы
24 марта 2020, 19:35 • 6 • Политика
По словам побывавшего с государственным визитом в Китае депутата Рады Андрея Мотовиловца, сегодня вся Европа засела в этой стране и буквально вымаливает спасительные грузы.
Мотовиловец рассказал о том, что в Китае сейчас "сидит вся Европа".
"Китай - это муравейник, из которого сейчас вылетает всё", - сказал он. Парламентарий отметил, что в связи с тем, что потребность в средствах защиты и тестах в странах Европы сегодня высочайшая, "идёт глобальная конкуренция за жизни своих людей".
"Сейчас вся Европа сидит там в попытках получить груз", - подчеркнул он.
По словам Мотовиловца, представители разных стран буквально бьются за спасительные медицинские грузы.
"Первая линия конкуренции - непосредственно на заводах, куда приезжают консулы, представители посольств и пытаются перекупить товар. Вторая - прямо на таможенном складе", - сказал он.
"Приходили и говорили: не проводите оформление, мы заберём всё", - добавил парламентарий.
Его слова прокомментировала журналистка Юлия Витязева.
"А ведь кто-то до сих пор свято верит в то, что спасти человечество под силу только США", - отметила она в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что Илон Маск, "который пообещал начать производство аппаратов ИВЛ на своих заводах" не исполнил своё обещание и "для медицинских нужд Калифорнии купил 1225 этих самых аппаратов... в Китае".
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