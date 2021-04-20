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Украинский депутат оскандалился во время выступления в ПАСЕ
20 апреля 2021, 16:35 • 184 • Политика
Парламентария из Незалежной одернули из-за нарушения правил
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс одернул украинского депутата Алексея Гончаренко. Избранник Незалежной во время выступления вытащил свой государственный флаг, выступая с пламенной речью на недавнем докладе. Глава ассамблеи указал парламентарию на то, что подобные действия запрещены.
Так, Гончаренко заявил в ходе своего выступления, что в докладе ни разу не упоминалось о территориальной целостности стран Генассамблеи и их суверенитете. Тем временем в Европе происходят войны и конфликты, о чем многие забывают, добавил депутат Украины.
"Я хочу напомнить вам об этом", – заявил Гончаренко, достав украинский флаг.
Украинского парламентария прервал Дамс, заявивший о том, что подобные действия в ПАСЕ запрещены. Гончаренко же в ответ выразил недоумение, заявив, что не понимает, какие проблемы могут возникать с государственной атрибутикой.
Позднее микрофон депутата отключили. Дамс отметил, что Гончаренко систематически нарушает правила выступления, в связи с чем заявил о необходимости выступить с докладом по произошедшему инциденту, передает РИА "Новости".
Ранее член Совфеда Алексей Пушков оценил крайне негативную реакцию Киева на восстановление членства России в составе ПАСЕ. По словам сенатора, агрессия украинской стороны стала следствием ее бессилия перед решением Генассамблеи о возвращении РФ. Во время обсуждения о восстановлении полномочий российской стороны делегация украинцев призывала коллег отказаться от подобных действий, оскорбляя президента России Владимира Путина и федеральные органы власти РФ.
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