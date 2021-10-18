Украинский депутат описал отношения страны с Западом одесским анекдотом

Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

По словам Рабиновича, у США и Европы могут быть собственные интересы

По мнению депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, международные отношения Украины и Запада уже нельзя считать дружескими. Оппозиционный политик уверен, что всю эту ситуацию в точности можно описать одним одесским анекдотом.

Действительно, сегодня отношения Киева и Вашингтона оставляют желать лучшего. Украинское руководство не хочет проводить антикоррупционное реформы, рекомендуемые западными партнерами, а те, в свою очередь, дают понять, что намерены сокращать финансовую поддержку. Эту проблему подробно описали аналитики авторитетного американского издания Forbes.

Поразительно, что реальный спад в международных отношениях, так или иначе, веселит некоторых политиков с Незалежной. Вот и Рабинович на вопрос журналистов телеканала "Украина 24" ответил анекдотом, который он услышал в Одессе.

Так, по словам парламентария, одна женщина сильно возмущалась, мол ее супруг разлюбил. На вопрос подруги, почему она так решила, дама ответила, что муж уже второй год не приходит домой.

Оппозиционер объяснил, что у западных стран тоже могут быть свои интересы. Политик отметил, что перед украинцами стоит некий образ Европы, куда Незалежную нельзя просто перенести, но в самой стране, по его мнению, можно организовать соответствующий уровень жизни.