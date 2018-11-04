Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Крыму назвали «комариным писком» прошедшие ракетные учения Украины
Эксперт назвал игрой на публику «план Б» Украины по «Северному потоку — 2»
Дамаск недоволен бездействием Москвы и готовит наступление на Идлиб
20 тысяч мигрантов с ножами готовят прорыв из Хорватии в Центральную Европу — СМ...
Главная / В России

Украинский депутат объяснил, почему постоянно спит на заседаниях Рады

04 ноября 2018, 19:24  •  125 • В России

В соцсетях гуляют десятки фотографий, как депутат Верховной Рады Александр Кирш спит на заседаниях. Украинцы, которые ощущают кризис на своем холодильнике, не рады таким сонным политикам. Ведь они получают нехилую зарплату, впустую отсиживая часы в парламенте.

И вот депутат Кирш стал гостем программы «Народ против» - это политическое шоу на одном из украинских телеканалов. Микрофон передали гостям в зале.

- Есть много фотографий, где вы постоянно спите на заседаниях. Вот все посещаете, но постоянно спите. У вас не было мысли оставить парламент, уйти в отставку. Раз там все так плохо, зачем вы там присутствуете? - спросила депутата блогер.

У политика уже был заготовлен ответ. Он сказал, что частенько снимки делают по заказу его "политических противников". Якобы он сидит во время технического перерыва, отдыхает, а фотографы щелкают его спящим. Ну, а во-вторых, депутат уверен: на заседаниях Рады не редко случаются моменты, когда "не грех закрыть глаза". В пример он привел обсуждение поправок к законопроектам, которое "ни к чему не приводит".

- У меня такой организм, что когда ничего не происходит, он выключается. Мне кажется, что это нормальная реакция организма, - объяснился Кирш.

Ну, Кирш не первооткрыватель в "политическом сне". В конце сентября во время выступления Петра Порошенко в генассамблее ООН заснул глава МИД Украины Павел Климкин. Это уже становится веселой традицией для киевской власти.

- Видимо, им не интересно то, чем они занимаются, - рассказал «КП» психолог Павел Жавнеров. – Эти политики просто «отрабатывают номер». Они не вникают в суть заседаний, не вслушиваются в выступления. От этого и спят на важных собраниях. Им просто скучно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

125
Источник
Похожие новости
04 ноября 2018, 16:09
Айсен Николаев: У нас бензин - на 20 процентов дороже, чем по России. Поэтому будем выпускать свой
04 ноября 2018, 19:24
Президент вручил госнаграды иностранным политикам, банкирам и бардам
03 ноября 2018, 23:54
Очередного бойца с Донбасса российский суд решил выдать Украине

03 ноября 2018, 15:39
«СМИ меня неправильно поняли»: отец пострадавшей в Керчи студентки о «невыплате» компенсаций и состоянии здоровья дочери
04 ноября 2018, 19:24
Украинский депутат объяснил, почему постоянно спит на заседаниях Рады
03 ноября 2018, 20:39
В Киеве задержали экс-судью Крыма
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
04 ноября 2018, 01:24
«Столкновение двух парадигм»: почему страны Центральной Европы выходят из глобального...
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза ...
04 ноября 2018, 11:24
«Лучше просто не соваться»: Американский портал признал неприступность российской ПВО
04 ноября 2018, 06:40
Специалисты по Марущинцу - в немецком СМИ
04 ноября 2018, 01:39
Порошенко попросил Эрдогана отправить турецких солдат в Донбасс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
31 октября 2018, 12:54
«Будет много интересных открытий для граждан Украины»: кого могут коснуться российские контрсанкции в отношении Киева
03 ноября 2018, 02:54
«Натовский стандарт родом из СССР»: Украинцы посмеялись над видео учений возле Крыма
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии - эксперт
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
28 октября 2018, 23:24
Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.