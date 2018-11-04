Украинский депутат объяснил, почему постоянно спит на заседаниях Рады

В соцсетях гуляют десятки фотографий, как депутат Верховной Рады Александр Кирш спит на заседаниях. Украинцы, которые ощущают кризис на своем холодильнике, не рады таким сонным политикам. Ведь они получают нехилую зарплату, впустую отсиживая часы в парламенте.

И вот депутат Кирш стал гостем программы «Народ против» - это политическое шоу на одном из украинских телеканалов. Микрофон передали гостям в зале.

- Есть много фотографий, где вы постоянно спите на заседаниях. Вот все посещаете, но постоянно спите. У вас не было мысли оставить парламент, уйти в отставку. Раз там все так плохо, зачем вы там присутствуете? - спросила депутата блогер.

У политика уже был заготовлен ответ. Он сказал, что частенько снимки делают по заказу его "политических противников". Якобы он сидит во время технического перерыва, отдыхает, а фотографы щелкают его спящим. Ну, а во-вторых, депутат уверен: на заседаниях Рады не редко случаются моменты, когда "не грех закрыть глаза". В пример он привел обсуждение поправок к законопроектам, которое "ни к чему не приводит".

- У меня такой организм, что когда ничего не происходит, он выключается. Мне кажется, что это нормальная реакция организма, - объяснился Кирш.

Ну, Кирш не первооткрыватель в "политическом сне". В конце сентября во время выступления Петра Порошенко в генассамблее ООН заснул глава МИД Украины Павел Климкин. Это уже становится веселой традицией для киевской власти.

- Видимо, им не интересно то, чем они занимаются, - рассказал «КП» психолог Павел Жавнеров. – Эти политики просто «отрабатывают номер». Они не вникают в суть заседаний, не вслушиваются в выступления. От этого и спят на важных собраниях. Им просто скучно.