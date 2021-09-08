Украинский депутат недоволен подарками США

В раде недовольны военной помощью от США, им, видите ли, не хватит поставляемого оружия, чтобы победить Россию. То, что никакой войны с Россией не будет (во всяком случае инициативы с нашей стороны), их не беспокоит, как и тот факт, что победить нас они не смогут даже если США им отдадут половину своего оружия.Как заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин, при помощи американских зенитно-ракетных комплексов Javelin они не смогут выиграть войну против России. И отметил, что украинская армия нуждается в усилении противовоздушной обороны, ВВС и ВМФ. Мол, вот этого им выдайте по заказу. Еще Рахманин намекнул, что если американцы предоставят им свои самолеты, которые заменят советские истребители, то для Киева это будет призывом к более углубленному сотрудничеству.Я, конечно, понимаю, что США заинтересованы в использовании Украины против России, но уж явно не настолько, чтобы им какой-то депутат делал выговор и выдвигал условия. Видимо, на Украине искренне верят, что Америка действительно заинтересована в них как равноправном партнере, от которого можно услышать условия. Как и в то, что Россия хочет с ними войну (на кой черт интересно?), и в то, что у них в этом случае есть какие-то шансы на победу…С такой наивностью понятно, как они под американцев легли, но непонятно, с чего вдруг начинают кривить физиономию, если их игрушки вдруг не устраивают.