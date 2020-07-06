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Украинский депутат назвал Зеленского "бедоносцем"
06 июля 2020, 18:00 • 43 • Политика
Лидера Незалежной раскритиковали за "потоп" отремонтированного стадиона под Одессой
Президента Украины Владимира Зеленского обозвали "бедоносцем" после того, как под воду ушла прошедшая реконструкцию спортивная арена, которую он с помпой открывал пару дней назад. Такую оценку главе государства дал внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза.
Напомним, 4 июля пан Зеленский участвовал в церемонии открытия отремонтированного стадиона "Южный" в Одесской области. Как пишет нардеп, тогда президент произнес хвалебную речь в свой адрес и в отношении своей команды, заявил о том, "каким хорошим вышел стадион", и уехал.
"Первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского, затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в сплошную лужу. В общем, Зеленский таки бедоносец", – констатировал пан Береза.
Пользователи в своих комментариях с юмором отметили, что Владимир Александрович открывал лужу или два в одном – стадион и бассейн.
Однако позже Береза поправился. По его информации, арену затопило раньше приезда главы государства, за две недели до открытия. Тем не менее, подчеркнул депутат, это может говорить о том, что "качество стройки под большим вопросом".
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