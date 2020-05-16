Украинский депутат назвал обещанную помощь украинских властей врачам откровенным издевательством

Украинские медики, сражающиеся с бушующей коронавирусной инфекцией, рассчитывали на обещанную помощь властей, однако она больше напоминает откровенное издевательство. К такому выводу пришел депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Олег Синютка.Со слов украинского политика, его шеф закупил для медицинских работников 150 тысяч защитных костюмов. Он отмечает, что власть не смогла обеспечить медперсонал необходимыми защитными средствами.«Власть, чиновники, олигархи, их прислужники привезли на Украину 170 тысяч защитных костюмов. Даже не вопрос, когда они привезли – когда эпидемия уже была в разгаре. А один пятый президент Порошенко – 150 тысяч», - сказал депутат.Синютка подчеркнул, что своими словами не пытается восхвалить Порошенко, а лишь говорит о соразмерности мероприятий.Также депутат выразил недоразумение действиям властей, которые вместо обещанных 300% начинают считать рабочее время врачей, встречающихся с пациентами с коронавирусом, в минутах.«То есть, ты приехал, пять минут контакта – тебе от рабочего дня ноль целых ноль, ноль, ноль – и ты тогда получаешь не триста процентов от зарплаты, а какие-то копейки! Так нельзя поступать с людьми», - утверждает.Синютка убежден, что центральная власть занимается поисками крайнего, в то время, когда местная власть берет с неё пример. Крайним оказался министр здравоохранения, не обеспечивший выплаты медработникам. Такая же роль досталась и главам областных администраций, которые этого не обеспечили.«Крайних не осталось, а деньги медикам так и не выплатили по сей день», - подытожил политик.