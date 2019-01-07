Украинский депутат намерен обратиться в КС для отмены решений Рады по поводу церкви

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко заявил, что обратится в Конституционный суд страны для отмены всех решений украинского парламента, касающихся церкви.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы пойдём в Конституционный суд, потому что по Конституции церковь отделена от государства, и то, что политики вмешались, в частности Верховная Рада, — это нарушение Конституции. И мы подаём заявление в Конституционный суд о непризнании решений Верховной рады в отношении церковных дел», — заявил он.

Вместе с этим он выразил мнение, что все процессы, которые произошли в стране вокруг церковной темы, являются элементом предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко.

«Я считаю, что была абсолютно плохая вещь, когда вопрос церкви был использован действующим президентом как элемент предвыборной программы», — добавил он.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что новая церковная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ) — является объединением двух групп раскольников.