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Украинский депутат готовит масштабный троллинг в Верховной раде

17 ноября 2020, 14:00  •  19 • Политика
Депутат Верховной рады Александр Дубинский признался в прямом эфире, что готовит троллинг в парламенте Украины, собираясь зарегистрировать законопроект, повышающий кворум для принятия решений до 400 депутатов.
Масштабный троллинг готовит для своих коллег по Верховной раде украинский депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он предлагает по аналогии с инициативой увеличить кворум судей Конституционного суда до 90% состава (то есть принимать решение должны не менее 90% судей, а это, по словам парламентария 17 из 18 судей) увеличить и депутатский кворум. Причём практически вдвое.
Если сейчас необходимо для кворума 226 парламентариев, то Дубинский предлагает увеличить это число до 400. О своей инициативе он заявил в прямом эфире ток-шоу "Урядовый квартал" на телеканале "112 Украине".
"Я хочу просто ради троллинга, чтобы показать идиотичность таких конструкций и таких попыток что-то заблокировать, кривых абсолютно, зарегистрировать законопроект, который повышает кворум для принятия решений Верховной рады до 400 депутатов, - высказал свою точку зрения Дубинский. - А чего нет? Такой же механизм".
Он подчеркнул при этом, что "нельзя принимать бредовые идеи", отметив, что если хочется, чтобы ничего не работало, то подобные "кривые" идеи стоит вводить повсеместно.

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