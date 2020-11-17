Украинский депутат готовит масштабный троллинг в Верховной раде

Масштабный троллинг готовит для своих коллег по Верховной раде украинский депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он предлагает по аналогии с инициативой увеличить кворум судей Конституционного суда до 90% состава (то есть принимать решение должны не менее 90% судей, а это, по словам парламентария 17 из 18 судей) увеличить и депутатский кворум. Причём практически вдвое.

Если сейчас необходимо для кворума 226 парламентариев, то Дубинский предлагает увеличить это число до 400. О своей инициативе он заявил в прямом эфире ток-шоу "Урядовый квартал" на телеканале "112 Украине".

"Я хочу просто ради троллинга, чтобы показать идиотичность таких конструкций и таких попыток что-то заблокировать, кривых абсолютно, зарегистрировать законопроект, который повышает кворум для принятия решений Верховной рады до 400 депутатов, - высказал свою точку зрения Дубинский. - А чего нет? Такой же механизм".

Он подчеркнул при этом, что "нельзя принимать бредовые идеи", отметив, что если хочется, чтобы ничего не работало, то подобные "кривые" идеи стоит вводить повсеместно.