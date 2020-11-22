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Украинский День Достоинства и Свободы: сколько ни говори халва, во рту слаще не становится

22 ноября 2020, 21:25  •  54 • Украина

21 ноября в Украине отмечается как День Достоинства и Свободы. Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции, приведшие к государственному перевороту и «расцвету» Украины. В самостийной вообще любят устраивать праздники в честь мифических понятий.

Семь лет назад начались массовые выступления из-за недовольства паузой, взятой правительством Азарова с подписанием соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом. Премьер посчитал, что безоговорочное принятие условий Брюсселя пагубно скажется на отечественной промышленности, с чем нисколько не ошибся.

Большинство украинцев даже приблизительно не понимало, в чем заключается суть Ассоциации, но оппозиционеры объяснили просто и доходчиво: «это европейские зарплаты и пенсии» и организовали протесты, которые переросли в массовые беспорядки с человеческими жертвами и привели к смене власти. А поскольку главной «боевой» силой переворота были националисты, то они в итоге и оказались во главе страны.

Главными завоеваниями Евромайдана стали: потеря Крыма, который после референдума вернулся в состав России, война в Донбассе, безвиз с миллионами заробитчан, и несколько «почетных» званий – «беднейшая экономика» и «самая коррумпированная страна» Европы.

День Достоинства и Свободы был объявлен указом «всплывшего» на националистической пене президента Петра Порошенко. Учреждался он «с целью утверждения на Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях на Украине начала XXI века, а также в знак должного уважения патриотизму и мужеству граждан, которые осенью 2004 года и в ноябре 2013 года – феврале 2014 года встали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора».
Простыми словами – для увековечивания «подвига» праворадикалов и прочих примкнувших к ним дураков в борьбе за «барские интересы», ну и ради своей «миссии» конечно. Для полновесности приплели и «оранжевую революцию» 2004 года.

Соответственно, наиболее активно праздновать «день достоинства и свободы» собираются провластные и прочие праворадикальные организации. Для граждан, особенно с мышлением отличным от бандеровско-воровского понимания пути развития Украины, в очередной раз будет предложен к напоминанию тезис: «компромисс – это когда мы предлагаем, а вы соглашаетесь».

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