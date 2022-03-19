Украинский час. О чём говорили Путин и Макрон

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в пятницу обсудили ход переговоров между Москвой и Киевом. Лидеры двух стран посвятили Украине чуть больше часа. Стало известно, о чём конкретно шла беседа.

Владимир Путин в пятницу провёл телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, диалог длился один час десять минут. Центральной темой, как и ожидалось, стал украинский кризис. Президент России обратил внимание своего собеседника на то, что русская армия прикладывает все силы, чтобы защитить мирное население. В частности, она организует гуманитарные коридоры для эвакуации беженцев.

Украинские же силовики, среди которых немало националистов, напротив, делают всё, чтобы было как можно больше жертв среди гражданских.

Обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса,

- сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин проинформировал французского коллегу о ходе переговоров с украинской стороной. Политики условились поддерживать контакт друг с другом.