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Украинский час. О чём говорили Путин и Макрон
19 марта 2022, 00:05 • 185 • Политика
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в пятницу обсудили ход переговоров между Москвой и Киевом. Лидеры двух стран посвятили Украине чуть больше часа. Стало известно, о чём конкретно шла беседа.
Владимир Путин в пятницу провёл телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, диалог длился один час десять минут. Центральной темой, как и ожидалось, стал украинский кризис. Президент России обратил внимание своего собеседника на то, что русская армия прикладывает все силы, чтобы защитить мирное население. В частности, она организует гуманитарные коридоры для эвакуации беженцев.
Украинские же силовики, среди которых немало националистов, напротив, делают всё, чтобы было как можно больше жертв среди гражданских.
- сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, Путин проинформировал французского коллегу о ходе переговоров с украинской стороной. Политики условились поддерживать контакт друг с другом.
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