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Украинский БПЛА сбит в Белоруссии: Военкор в пяти словах обозначил последствия

03 февраля 2022, 15:35  •  282 • Политика
Украинский беспилотник был сбит силами ПВО в Белоруссии. Донецкий военкор Алексей Акутин в пяти словах обозначил последствия такого инцидента.
Как сообщили в Минске, украинский БПЛА незаконно пересёк государственную границу Белоруссии и после того, как его зафиксировали ПВО, был впоследствии принуждён к посадке.
Отмечается, что беспилотник вёл разведку полигона "Брестский", на котором дислоцируются в том числе войска России.
В связи с этим в МИД Белоруссии был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском БПЛА на территорию Белоруссии.
Позже в ответ на заявление Минска пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко назвал эти обвинения провокацией Белоруссии. По его словам, в руководстве Белоруссии "придумали мифические беспилотники".
Комментируя инцидент, военкор Алексей Акутин отмечает, что это событие не рядовое и имеет международное значение. Подобные происшествия не остаются без последствий.
"А это уже международный инцидент-с…" - написал он в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что Украина пошла по привычной "классической тактике преступников", заявляя, что не имеет отношения к сбитому БПЛА.

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