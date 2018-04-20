Украинский борщ для Америки • 77 • Аналитика







Курт Волкер, однако, при сем не присутствовал, хоть он и главный в Америке по вопросам миротворцев, и мог подсказать, что разговаривать по этому поводу нужно хотя бы с Владиславом Сурковым. Этот факт говорит о том, что Митчелл разговаривал с Аваковым, скорее, о другом, возможно, о недавнем прогнозе научного сотрудника Атлантического совета США Дианы Френсис по Украине, весьма неблагоприятном для Петра Порошенко, названным ею злостным коррупционером, противостоящим со своим «режимом» всем «честным силам» на Украине.





Арсен Аваков, похоже, причислен к лику «честных сил», поскольку получил аудиенцию на столь высоком уровне. А вот генпрокурору Юрию Луценко, другу Порошенко, было отказано даже в американской визе, что явно указывает на причисление его, и шефа его Порошенко, к числу «нечестных сил» не Украине.



Известный своей честностью и бахвалящийся близостью к инсайдерским источникам информации киевский журналист Дмитрий Гордон потряс недавно общественность свежими утечками с «самого верха»: в ближайшие месяцы премьер Гройсман якобы лишится своего поста, и произойдёт полный разрыв отношений президента с Аваковым. В сентябре будут назначены внеочередные выборы в Верховную раду…



Всё это возможно, предпосылок к этому много. Противоречия между Порошенко и Аваковым давно вышли в публичную плоскость, однако, только недавно Аваков осмелился заявить, что не поддержит предвыборный союз своего «Народного фронта» и президентской вертикали власти. Это, вообще-то, открытый бунт Авакова на властном корабле.



Досрочные выборы в Раду давно обсуждаются во всех киевских кулуарах, как и то, что они могут привести к общей дестабилизации. Возможно, именно этот сценарий и обсуждался в Вашингтоне Аваковым с Митчеллом, но об этом ведь нельзя сказать прессе, а Дмитрий Гордон на таком уровне инсайдерами не обладает.



Сам факт встречи Митчелла с Аваковым имеет много большее значение, чем то, что они могли обсуждать. Заметим, Митчелл встретился не просто с шефом МВД Аваковым, но и негласным шефом наци-полка «Азов», который даже в Сенате США признан нацистским военизированным формированием. То есть Госдеп делает ставку на Украине на самые радикальные неонацистские формирования, прикрываясь разговорами о «реинтеграции Донбасса». При этом дистанцируется от официальных представителей Порошенко. В преддверии предсказанных Дианой Френсис новых революционных событий?



Несмотря на спад протестной волны и аресты Владимира Рубана и Нади Савченко, Порошенко чувствует себя всё более неустойчиво во власти, чуть ли «не собирает чемоданы», — считает политолог Дмитрий Корнейчук. То же самое утверждает Игорь Коломойский с Женевского озера: Порошенко остаётся в одиночестве, его покидают давнишние соратники. При видимом благополучии, это можно объяснить только тем, что Порошенко списали в Вашингтоне. Это подтверждается как бы демонстративным визитом Авакова в Вашингтон, и отказом в визе Луценко.



Видимо, на Украине следует ожидать новой операции Госдепа по «смене режима» на более честный, обычно она совпадает с какими-нибудь выборами, и выборы в Верховную раду очень подойдут. Как давно пишет ряд политологов, сменить коррупционный режим Порошенко могут только неонацистские партии, поскольку они остались единственными как бы оппозиционными, но организованными и вооружёнными политическими силами на Украине. Шеф МВД Аваков вполне может их возглавить, может быть, действуя из-за кулис процесса.



Америка проигрывает России на сирийской площадке и может попытаться взять реванш на украинской, приведя к власти в Киеве откровенных нацистов с их идеей настоящей войны с Россией, а не фиктивной, как получается постоянно у Порошенко. В рамках глобальной санкционной войны с Россией США вполне могут рискнуть дестабилизацией Украины, ведь сами они от этой авантюры не пострадают, учитывая своё географическое положение.



Чем это всё может закончиться, не знает никто, не только Госдеп США, но даже Владимир Путин. Авантюра принципиально не имеет прогнозируемого окончания, но лучше готовиться к худшему. Глава МВД Арсен Аваков совершил визит в Вашингтон, где был принят на высоком уровне – замгоссекретаря Митчеллом, отвечающим в Госдепе за дела в Евразии, то есть фигурой, равной былой широко известной Виктории Нуланд. Обсуждали они якобы план «реинтеграции» Донбасса шаг за шагом с помощью миротворцев для окончательного решения вопроса с помощью зачисток «по-хорватски».Курт Волкер, однако, при сем не присутствовал, хоть он и главный в Америке по вопросам миротворцев, и мог подсказать, что разговаривать по этому поводу нужно хотя бы с Владиславом Сурковым. Этот факт говорит о том, что Митчелл разговаривал с Аваковым, скорее, о другом, возможно, о недавнем прогнозе научного сотрудника Атлантического совета США Дианы Френсис по Украине, весьма неблагоприятном для Петра Порошенко, названным ею злостным коррупционером, противостоящим со своим «режимом» всем «честным силам» на Украине.Арсен Аваков, похоже, причислен к лику «честных сил», поскольку получил аудиенцию на столь высоком уровне. А вот генпрокурору Юрию Луценко, другу Порошенко, было отказано даже в американской визе, что явно указывает на причисление его, и шефа его Порошенко, к числу «нечестных сил» не Украине.Известный своей честностью и бахвалящийся близостью к инсайдерским источникам информации киевский журналист Дмитрий Гордон потряс недавно общественность свежими утечками с «самого верха»: в ближайшие месяцы премьер Гройсман якобы лишится своего поста, и произойдёт полный разрыв отношений президента с Аваковым. В сентябре будут назначены внеочередные выборы в Верховную раду…Всё это возможно, предпосылок к этому много. Противоречия между Порошенко и Аваковым давно вышли в публичную плоскость, однако, только недавно Аваков осмелился заявить, что не поддержит предвыборный союз своего «Народного фронта» и президентской вертикали власти. Это, вообще-то, открытый бунт Авакова на властном корабле.Досрочные выборы в Раду давно обсуждаются во всех киевских кулуарах, как и то, что они могут привести к общей дестабилизации. Возможно, именно этот сценарий и обсуждался в Вашингтоне Аваковым с Митчеллом, но об этом ведь нельзя сказать прессе, а Дмитрий Гордон на таком уровне инсайдерами не обладает.Сам факт встречи Митчелла с Аваковым имеет много большее значение, чем то, что они могли обсуждать. Заметим, Митчелл встретился не просто с шефом МВД Аваковым, но и негласным шефом наци-полка «Азов», который даже в Сенате США признан нацистским военизированным формированием. То есть Госдеп делает ставку на Украине на самые радикальные неонацистские формирования, прикрываясь разговорами о «реинтеграции Донбасса». При этом дистанцируется от официальных представителей Порошенко. В преддверии предсказанных Дианой Френсис новых революционных событий?Несмотря на спад протестной волны и аресты Владимира Рубана и Нади Савченко, Порошенко чувствует себя всё более неустойчиво во власти, чуть ли «не собирает чемоданы», — считает политолог Дмитрий Корнейчук. То же самое утверждает Игорь Коломойский с Женевского озера: Порошенко остаётся в одиночестве, его покидают давнишние соратники. При видимом благополучии, это можно объяснить только тем, что Порошенко списали в Вашингтоне. Это подтверждается как бы демонстративным визитом Авакова в Вашингтон, и отказом в визе Луценко.Видимо, на Украине следует ожидать новой операции Госдепа по «смене режима» на более честный, обычно она совпадает с какими-нибудь выборами, и выборы в Верховную раду очень подойдут. Как давно пишет ряд политологов, сменить коррупционный режим Порошенко могут только неонацистские партии, поскольку они остались единственными как бы оппозиционными, но организованными и вооружёнными политическими силами на Украине. Шеф МВД Аваков вполне может их возглавить, может быть, действуя из-за кулис процесса.Америка проигрывает России на сирийской площадке и может попытаться взять реванш на украинской, приведя к власти в Киеве откровенных нацистов с их идеей настоящей войны с Россией, а не фиктивной, как получается постоянно у Порошенко. В рамках глобальной санкционной войны с Россией США вполне могут рискнуть дестабилизацией Украины, ведь сами они от этой авантюры не пострадают, учитывая своё географическое положение.Чем это всё может закончиться, не знает никто, не только Госдеп США, но даже Владимир Путин. Авантюра принципиально не имеет прогнозируемого окончания, но лучше готовиться к худшему. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 77 Источник Похожие новости Готовится наступление на Дамаск из «спящей зоны» Даръа. Реванш Трампа с аравийской подоплёкой Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи Хищения, приписки, хитрые сметы: как это каралось при Сталине и как наказывается при Путине

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