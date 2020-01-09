Украинский Boeing 737 мог сбить американский ударный беспилотник MQ-1 Predator - эксперт

По словам источника, реальной целью удара был самолёт с иранскими руководителями, принявшими решение об обстреле американских баз. Однако мишенью оказался пассажирский лайнер, отметил он.

Как рассказал изданию "Экономика сегодня" эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, такую вероятность нельзя полностью исключать. По его словам, украинский авиалайнер был сбит в зоне, где ведутся необъявленные военные действия, пишет ФАН.

Ранее американцы уже сбивали гражданские самолёты, напомнил эксперт. В 1988 году американский крейсер ВМС США USS Vincennes атаковал иранский Airbus A300B2-203, летевший из Тегерана в ОАЭ. В результате погибло 274 пассажира, в том числе 65 детей.