Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не догнать Россию"

Блогер из Харькова Влад узнал, как на самом деле живут русские и о чём молчит украинская пропаганда. "Киеву уже не догнать Россию", - признался он.

Влад записал видео из Москвы для своих соотечественников. Он признался, что столица России по уровню жизни и качеству инфраструктуры мало чем отличается от любого американского города. Даже на окраинах - ровные дороги, ухоженные газоны и скамейки на каждом шагу.

Просто нет слов. Будто в США нахожусь. А у нас когда такое начнут строить? Нереальные виды. Даже не знаю, куда идти, всё очень красиво. Киеву уже не догнать Россию,

- цитирует блогера портал "Народные новости".

Отметим, что многие украинские СМИ пытаются выставить Россию отсталой, неразвитой страной, чтобы у украинцев не возникало неудобных вопросов к собственной власти. Президент страны Владимир Зеленский даже создал специальный пропагандистский телеканал "Дом", который вещает на Донбасс и круглосуточно "крутит" сюжеты о том, как всё плохо в России и как всё хорошо на Украине.