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Украинский блогер сравнила цены в кафе Киева и Крыма
01 июля 2018, 12:24 • 318 • Украина
Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян сравнила цены в уличных кафе в Киеве и в Крыму.
Reuters
На своей странице в Facebook она опубликовала фото меню одного из крымских заведений.
«Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже», — говорится в подписи к снимку.
Пользователи социальной сети в комментариях стали обсуждать цены в кафе. Так, один из них назвал сложившуюся ситуацию «ударом ниже желудка» для Киева, другой заявил, что «цены — просто сказка».
Ранее Госпогранслужба Украины пригрозила штрафом украинскому видеоблогеру, который проехал по Крымскому мосту и поделился впечатлениями от поездки.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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