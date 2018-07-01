Украинский блогер сравнила цены в кафе Киева и Крыма

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян сравнила цены в уличных кафе в Киеве и в Крыму.

На своей странице в Facebook она опубликовала фото меню одного из крымских заведений.

«Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже», — говорится в подписи к снимку.

Пользователи социальной сети в комментариях стали обсуждать цены в кафе. Так, один из них назвал сложившуюся ситуацию «ударом ниже желудка» для Киева, другой заявил, что «цены — просто сказка».

Ранее Госпогранслужба Украины пригрозила штрафом украинскому видеоблогеру, который проехал по Крымскому мосту и поделился впечатлениями от поездки.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.