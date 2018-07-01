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Украинский блогер сравнила цены в кафе Киева и Крыма

01 июля 2018, 12:24  •  318 • Украина
Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян сравнила цены в уличных кафе в Киеве и в Крыму.
 
Reuters
 

На своей странице в Facebook она опубликовала фото меню одного из крымских заведений.

«Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже», — говорится в подписи к снимку.

Пользователи социальной сети в комментариях стали обсуждать цены в кафе. Так, один из них назвал сложившуюся ситуацию «ударом ниже желудка» для Киева, другой заявил, что «цены — просто сказка». 

Ранее Госпогранслужба Украины пригрозила штрафом украинскому видеоблогеру, который проехал по Крымскому мосту и поделился впечатлениями от поездки.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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