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Украинский блогер проник в душ к Меланье Трамп

24 мая 2018, 07:54  •  102 • Аналитика


Читать украинских блогеров – сущее удовольствие. Вы узнаете секреты российских спецслужб и суть закулисных переговоров политиков, содержание секретнейших документов и тексты шифрованных радиограмм агентов мировых разведок. Не каждое информационное агентство сравнится по уровню своей осведомленности с рядовым украинским блогером.

Откуда они все это знают? Они что, лично присутствовали на секретных переговорах? Прослушивают правительственные телефонные линии? Читают закрытую переписку дипломатов?


Не задавайте дурацких вопросов: для тех, кто хочет узнать правду, нет никаких преград!


На закрытых переговорах Россия — ЕС

— Гутен морген, герр Путин, — улыбнулась Ангелина Меркель.

— И Вам гутен морг, — пошутил президент России, — садитесь. — Он жестом пригласил канцлера Германии за стол.

Фрау Меркель уселась и неторопливо начала:

— Господин Путин, мы в Европе очень озабочены последними новостями, приходящими с Украины. Там творится черт знает что! Мы с Макроном посоветовались и считаем, что необходимо принимать кардинальные меры. Мы считаем, что… ой! – Ангелина взвизгнула и вскочила. — Что там?!

— Где? – удивленно оглянулся Путин.

— Там, под столом. Я уверена, там кто-то есть!

— А, под столом? Не обращайте внимания, это украинский блогер. Или политолог, эксперт, как они себя называют. Так о чем вы договорились с Макроном, продолжайте, я вас слушаю…

На позициях донбасских ополченцев

— Это хорошо, что ты доброволец, нам такие нужны. – По окопу шел сержант и, не оборачиваясь, вел инструктаж. — И еще, тебе, наверное, не сказали: у нас тут один гражданский тусуется, так вот, ни в коем случае с ним не говорить!

— Секретный?

— Какой, в пень, секретный. Украинский блогер. Ходит тут, прячется. Мы делаем вид, что его не замечаем. Подкармливаем иногда.

— Зачем?

— Жалко. Пропадет ведь. Подойдешь к его схрону, поставишь котелок с горячей кашей возле норы и наклонишься, будто бы шнуровку на берце подтянуть. Выпрямишься – каши уже нет. Оглядываешься, изображаешь недоумение: мол, куда это котелок подевался? Тут главное не переиграть. Потом читаем его посты в Фейсбуке: «Уже вторую неделю я, рискуя своей жизнью, веду наблюдение за действиями сепаратистов, находясь в самой гуще врагов…» Забавно пишет.

В штабе РВСН

Полковники бегали как молодые лейтенанты, генералы потели как прапорщики.

— Ну что вы опять на дороге стоите?! – кричал седой генерал-полковник на молодого человека с ноутбуком под мышкой. – И без вас тошно! У нас сейчас удар по ИГИЛ (запрещено в России), а вы тут на дороге, как прыщ на заднице!

— Ммм, — промычал в ответ молодой человек.

— Голубчик, — генерал взял его за рукав, — сядьте вот тут, в сторонке, видите, мы уже и стульчик для вас специально поставили. Садитесь и пишите в свой блог, мы же вам не мешаем? Ну, вот и вы нам не мешайте.

Белый дом, США

— Я больше так не могу, Дональд! – Мелания вбежала в Овальный кабинет, заламывая руки.

— Что еще случилось дорогая? — Трамп поднялся, подошел к супруге и обнял ее. — Ну, кто обидел мою кошечку?

— Этот украинский блогер – он меня доконал. Я и так стараюсь относиться к нему хорошо, накладываю в собачью миску двойную порцию педигри – знаю, что он там подкармливается. Я уже не обращаю внимания, когда вижу, как он роется в бумагах на твоем рабочем столе… Но в ванной я не могу делать вид, что не замечаю его!

— Хорошо, дорогая, я дам указание, и посетители напишут ему полторы тысячи сообщений, что фотографии обнаженной Мелании Трамп их совсем не интересуют. Уверен, этого будет достаточно.

Страсбург, штаб-квартира Совета Европы

Украинский блогер подошел к двери и приник к ней ухом. За закрытыми дверями шла речь о наложении новых санкций на Россию. Блогер опустился на четвереньки, мягко открыл лбом дверь и прошествовал в зал.
Российский МИД: к победам или к новым катастрофам?


Выступающий прервал свою речь и с удивлением посмотрел на передвигающегося на четвереньках человека.

Тот остановился и повернул голову:

— Мяу!

— А, кошка, — подумал оратор и продолжил своё выступление.

На следующий день в украинских блогах вы прочтете:

— что сказала Путину на закрытых переговорах Ангела Меркель;
— об очередных «преступлениях» донбасских сепаратистов, которые они скрывают от мира;
— об очередном «провале» российских военных;
— какой ультиматум поставил Трамп Путину;
— какие кары грозит обрушить Европа в ближайшее время на Россию.

И всему этому вы должны верить! Потому что все это не высосано из пальца, а информация, полученная из «источников, внушающих доверие».
Автор: Klim Podkova

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