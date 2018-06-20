Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к службе в ВС Украины
«Уходить в кусты неправильно»: почему США покидают СПЧ ООН
Киевский суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Савченко 22 июн...
Блатной петух и журналистика
Главная / В России

Украинский блогер призвал выжечь напалмом всех людей на Донбассе

20 июня 2018, 17:54  •  162 • В России

«Кружевные трусики майдана» отчебучили очередную сумасшедшую выходку. Напомнил о себе гражданский муж Ольги Значкой - та самая барышня, которая хотела во время Майдана бежать в Евросоюз и ходила по Крещатику с плакатом "Я девочка! Я не хочу в ТС. Я хочу кружевные трусики и в ЕС". Украинский блогер Святослав Степкин захотел устроить на Донбассе кровавую баню.

- Когда мы говорим "Мы хотим вернуть Донбасс" — мы хотим вернуть территорию или людей? Ответьте себе сами, - задался Степкин вопросом на фестивале блогеров "Днепровский пост". - Вы этих людей видели? Люди с Запорожской АЭС приехали, провели электропроводку в прифронтовом поселке. Сколько человек им сказало спасибо? Ни одного. Сколько человек их стало любить после этого? Ни один.

Поклонник кастрюлеголового майдана недалеко ушел от гитлеровских концлагерей. Убивать призвал всех без разбора.

- Нам надо понять: нам нужны эти люди или нам нужна территория? Моя бы воля — я бы залил там все напалмом, и чтобы через пять лет там рос рапс, - на этих словах Степкина в зале раздались аплодисменты. После он объяснился. - Территория и население — это не одно и то же. Если территория хорошая, а население — нет, то выбор очевиден. Выжги гектар напалмом — через год на нем опять заведутся люди. Только другие.

- К сожалению украинский неонацизм привел к утрате всего человеческого, - прокомментировал это «КП» публицист Егор Холмогоров. – Почему они думают, что это поможет? Они думают, что если они убьют там всех русских, то мы здесь в России это простим, сделаем вид, что ничего не заметили? Это не так. Это глубокое заблуждение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

162
Источник
Похожие новости
20 июня 2018, 17:54
Украинский блогер призвал выжечь напалмом всех людей на Донбассе
19 июня 2018, 19:09
Украинский суд не продлил капитану "Норда" запрет на посещение Крыма
20 июня 2018, 17:54
Президент Португалии в Москве сделал селфи с Забивакой и прокатился в метро

19 июня 2018, 22:24
Лукашенко пожелал победы сборной России, а Путин пообещал качать газ через Белоруссию
19 июня 2018, 15:54
Раджаб Абдулатипов, брат экс-главы Дагестана: Я, что, бандит? Информация, что я "совершил преступление" и теперь "под арестом", высосана из пальца
19 июня 2018, 19:09
В МВД решили упростить получение гражданства соотечественникам и политическим беженцам
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 июня 2018, 12:54
Новый хозяин Сирии изгоняет из страны американцев
13 июня 2018, 18:39
«Русские не послушали Израиль, и теперь их ждет возмездие»
18 июня 2018, 18:39
«Разворота не последует»: «Нафтогаз» обжаловал решение суда в пользу «Газпрома»
19 июня 2018, 09:40
Мы стравили два народа, наградите нас
18 июня 2018, 08:54
Эксперт оценил заявление депутата Рады о надвигающейся на Украину катастрофе
17 июня 2018, 07:09
Итоги недели. Нам бы яблок молодильных да воды живой стакан
16 июня 2018, 11:24
Украинский военный рассказал о провале «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.