Украинский Бессмертный признал Россию Путина спасителем Запада

Разговоры на Западе о возвращении России в G8 связаны с приближением нового финансово кризиса. Об этом пишет РИА ФАН.

Как считает украинский дипломат Роман Бессмертный, США, ФРГ и Франция заинтересованы в российских ресурсах. А торгующие сырьем государства в условиях кризиса имеют важную роль.

Именно поэтому Запад пытается восстановить широкий формат диалога с российским лидером Владимиром Путиным, который выступает в роли своеобразного спасителя.

"Трампом руководит угроза экономического кризиса, бизнес-интересы - и нации, и его личные", - пояснил эксперт в эфире телеканала ATR.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею о возвращении России в G8. Инициативу поддерживает и президент Франции Эмманюэль Макрон, однако он предпочитает увязывать рассмотрение данного вопроса с процессом урегулирования конфликта в Донбассе.

Впрочем, президент России Владимир Путин позицию коллег не разделяет. Он констатировал факт прекращения существования "Большой восьмерки", ибо на смену ей пришла "Большая семерка", в которой Москва не участвует.