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Украинский Бессмертный признал Россию Путина спасителем Запада

28 августа 2019, 19:09  •  150 • Политика
Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что президент России Владимир Путин может стать своеобразным спасителем Запада, которому нужны российские ресурсы.
Разговоры на Западе о возвращении России в G8 связаны с приближением нового финансово кризиса. Об этом пишет РИА ФАН.
Как считает украинский дипломат Роман Бессмертный, США, ФРГ и Франция заинтересованы в российских ресурсах. А торгующие сырьем государства в условиях кризиса имеют важную роль.
Именно поэтому Запад пытается восстановить широкий формат диалога с российским лидером Владимиром Путиным, который выступает в роли своеобразного спасителя.
"Трампом руководит угроза экономического кризиса, бизнес-интересы - и нации, и его личные", - пояснил эксперт в эфире телеканала ATR.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею о возвращении России в G8. Инициативу поддерживает и президент Франции Эмманюэль Макрон, однако он предпочитает увязывать рассмотрение данного вопроса с процессом урегулирования конфликта в Донбассе.
Впрочем, президент России Владимир Путин позицию коллег не разделяет. Он констатировал факт прекращения существования "Большой восьмерки", ибо на смену ей пришла "Большая семерка", в которой Москва не участвует.

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