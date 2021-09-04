|
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
04 сентября 2021, 11:40 • 314 • Политика
Украинский легкоатлет Игорь Цветов дважды отказался от фото с русскими. Однако просчитался: русские спортсмены совершенно спокойно отреагировали на выпад "патриота", объяснив, чем они проявляют любовь к Родине.
Завоевавший серебро на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров Цветов снова отказался от совместной фотографии с русскими легкоатлетами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. Украинец снова стоял в стороне от коллег по спорту.
Ранее он уже объяснил свои странные выпады. По словам украинца, так он проявляет любовь к своей стране и патриотизм. По словам Калашяна, поведение украинца не задело их с Сафроновым, но назвал такой выпад "некрасивым". Он отметил, что они с коллегой сначала даже не поняли, в чём дело.
Дмитрий Сафронов также спокойно отреагировал на странное поведение украинского коллеги. Он отметил, что у этого украинца любовь к родной стране исчисляется таким поведением, а у него самого любовь к России исчисляется золотыми медалями.
Подпишитесь на нас
314
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2021, 18:00
|
01 сентября 2021, 23:10
|
03 сентября 2021, 01:45
|
29 августа 2021, 06:15
|
29 августа 2021, 17:15
|
29 августа 2021, 15:25
|
31 августа 2021, 09:35