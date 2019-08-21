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Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
21 августа 2019, 05:09 • 311 • В мире
Украинский пилот на Су-27 удивил поляков. На авиашоу в польской Гдыне лётчик показал сложные фигуры, но, как пишут СМИ, до маневренности русского Су-35С слегка не дотянул.
Украинский пилот на Су-27 показал мастер-класс на польском авиашоу в Гдыне. В ходе показа пилот исполнил фигуры сложного пилотажа, такие как бочка, петля Нестерова, иммельман, поворот на горке и другие.
Как пишет "Утро.ру", мастерство украинского пилота привело в восторг зрителей. Впрочем, до маневренности российского Су-35С, который ранее показал ещё более сложные фигуры высшего пилотажа, украинец слегка не дотянул.
Однако украинцев устраивает и этот полученный опыт.
Как рассказали представители украинского лётного экипажа, прежде всего в рамках авиашоу они показали, что в Незалежной сильная школа лётчиков.
Кроме Су-27 в авиашоу приняли участие украинские Су-24, польские МиГ-29 и Су-22, а также большое количество вертолётов советского производства.
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