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Украинский арестант-″медиакиллер″ развлекает полицейских шоу с переодеванием - фото

09 января 2019, 17:09  •  69 • В мире
Один из известных украинских арестантов - киевский шоумен Владимир Петров, которого его же коллеги на Украине называют ″медиакиллером″, арестованный по делу о секс-скандале, развлекает полицейских, приходящих к нему домой контролировать, не покинул ли тот территорию, шоу с переодеванием. То он в костюме американского сидельца, то в образе медика, то в образе пастыря. Фото с переодевшимся арестантом теперь активно обсуждаются в Сети.
Даже под домашним арестом известный киевский шоумен и телеведущий Владимир Петров, которого коллеги за глаза называют ″медиакиллером″ и приписывают участие в различных кампаниях с использованием ″чёрного пиара″, не может ″сидеть″ спокойно. Арестант развлекает себя, а заодно полицейских, которые приходят к нему домой проконтролировать, не покинул ли тот оговоренную судом территорию, шоу с переодеванием.
В Сети активно обсуждают фото, на которых Петров изображен то в образе американского сидельца, то в образе пастыря, то в образе медика. Правда, почему-то связывают его арест с едким комментарием к посту МВД Украины Арсену Авакову. Хотя на самом деле, как следует из комментария генпрокуратуры Незалежной, шоумена подозревают в ″нарушении неприкосновенности частной жизни″.
Петров проходит одним из фигурантов дела о секс-скандале в полиции. В частности, его подозревают в ″заведомо ложном сообщении о преступлении, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения; нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе государственного деятеля; воздействии на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице″.
″Это Владимир Петров. Во время своего домашнего ареста из-за поста об Авакове он решил развлекать полицейских, которые приходят фотографировать его для контроля, новыми нарядами, - сообщают в соцсетях, публикуя фото развлекающегося переодеванием Петрова. - Лукбук украинского арестанта Зима 18-19″.
Это Владимир Петров. Во время своего домашнего ареста из-за поста об Авакове он решил развлекать полицейских, которые приходят фотографировать его для контроля, новыми нарядами.

Лукбук украинского арестанта Зима 18-19. pic.twitter.com/cO6OZDhhAx
— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 9 января 2019 г.

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