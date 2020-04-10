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Украинский аналитик Охрименко заявил, что Киев не исполнит решение ВТО по спору с РФ
10 апреля 2020, 10:35 • 52 • Украина
Киев, 10 апреля. Украина не планирует исполнять решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору об энергокорректировках, который был решен в пользу России. Такое мнение высказал президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Аналитик отмечает, что ранее было много решений, которые обязывали Киев выплатить долги в сумме трех миллиардов рублей. Однако украинские власти предписания не исполняли.
Охрименко также выразил мнение, что до урегулирования отношений между Россией и Украиной подобные решения исполняться не будут.
Напомним, 5 апреля ВТО вынесла решение по спору России и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники. Третейская группа ВТО выявила ряд нарушений со стороны РФ, устранение которых «не повлечет за собой каких-то существенных действий».
Причиной спора между РФ и Украиной, который разгорелся в 2015 году, стало ограничение на поставку украинских вагонов и стрелочных переводов. Москва ввела ограничения в 2013 году, предъявив претензии к безопасности украинской железнодорожной техники. В июле 2018 года третейская группа полностью поддержала доводы России, после чего Киев подал апелляцию.
Автор: Сергей Андреев
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