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Украинский аналитик Охрименко заявил, что Киев не исполнит решение ВТО по спору с РФ

10 апреля 2020, 10:35  •  52 • Украина
Киев, 10 апреля. Украина не планирует исполнять решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору об энергокорректировках, который был решен в пользу России. Такое мнение высказал президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Аналитик отмечает, что ранее было много решений, которые обязывали Киев выплатить долги в сумме трех миллиардов рублей. Однако украинские власти предписания не исполняли.
«Здесь будет то же самое. Просто сейчас такая ситуация, что Украина может не исполнять решения ВТО, так как это поддерживает США, и по той же причине Киев не платил три миллиарда», – цитирует эксперта РИА Новости.
Охрименко также выразил мнение, что до урегулирования отношений между Россией и Украиной подобные решения исполняться не будут.
Напомним, 5 апреля ВТО вынесла решение по спору России и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники. Третейская группа ВТО выявила ряд нарушений со стороны РФ, устранение которых «не повлечет за собой каких-то существенных действий».
Причиной спора между РФ и Украиной, который разгорелся в 2015 году, стало ограничение на поставку украинских вагонов и стрелочных переводов. Москва ввела ограничения в 2013 году, предъявив претензии к безопасности украинской железнодорожной техники. В июле 2018 года третейская группа полностью поддержала доводы России, после чего Киев подал апелляцию.
Автор: Сергей Андреев

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