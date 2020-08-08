Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киев...
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнени...
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
Главная / Украина

Украинский академик: хватит воевать! Россия, Белоруссия и Украина должны быть вместе

08 августа 2020, 09:25  •  53 • Украина

Что происходит с экономическими связями между Россией, Белоруссией и Украиной? В каком формате нужно сосуществовать государствам бывшего СССР? Кому выгодна вражда на просторах СНГ? Об этом нам рассказал общественный и политический деятель, академик, первый Вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко

Напомним, 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. По стране уже прокатилась волна акций протеста, а президент Александр Лукашенко заявил о готовящихся массовых беспорядках. Их, по словам главы государства, готовят и оппозиционеры, и внешние силы. В ответ оппозиция обвиняет власть в нагнетании обстановки в стране. Ситуация в Белоруссии накалена до предела. Всё это напоминает события 2004 и 2013-2014 годов на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране готовится «бойня». С таким утверждением он выступил на традиционном послании народу и парламенту, которое 4 августа транслировали белорусские телеканалы.

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — сказал Лукашенко.

На президентский пост претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и Национальному собранию. Он рассказал о борьбе с коронавирусом, предстоящих выборах и отношениях с Россией.

«На этом политическом разломе сегодня находится Беларусь — единственное спокойное звено в Евразии, живущее своим умом. Россия боится нас потерять, ведь у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад стал к нам проявлять предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником — кто бы ни был у власти в Беларуси и Российской Федерации. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В интервью прозвучало немало слов уважения в адрес российского президента. Лукашенко похвалил его как политика и сказал, что тот всегда держит свое слово. И даже назвал его без доли иронии "старшим братом". Правда, сделал оговорку, что в силу этого братства он должен Лукашенко помогать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
06 августа 2020, 16:10
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель таки ждёт ребёнка, а его супруга Елена с детьми отправляется в отпуск без мужа
06 августа 2020, 16:10
На что нам указывает образ действия украинских военных и чья тогда победа над фашистской Германией
06 августа 2020, 23:30
В Украине реальны те же взрывы, что в Бейруте
06 августа 2020, 16:10
За своё назначение главой военной разведки Кирилл Буданов обещал Владимиру Зеленскому расправиться с Виктором Медведчуком
07 августа 2020, 16:55
Олейник призвал поставить «точку в бардаке» и восстановить СССР
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной ал...
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
08 августа 2020, 00:15
Рядом с Лукашенко есть украинский агент или дурак: Медведев о провокации с 33 "н...
08 августа 2020, 03:55
"Красные линии" ядерного сдерживания: Российский Генштаб выдал предупрежден...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2020, 18:40
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
02 августа 2020, 10:25
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
05 августа 2020, 22:45
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнение Поддубного
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
01 августа 2020, 09:40
Пушков ответил на требование Кравчука заплатить 300 млрд долларов Украине
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.