Украинский академик: хватит воевать! Россия, Белоруссия и Украина должны быть вместе

Напомним, 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. По стране уже прокатилась волна акций протеста, а президент Александр Лукашенко заявил о готовящихся массовых беспорядках. Их, по словам главы государства, готовят и оппозиционеры, и внешние силы. В ответ оппозиция обвиняет власть в нагнетании обстановки в стране. Ситуация в Белоруссии накалена до предела. Всё это напоминает события 2004 и 2013-2014 годов на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране готовится «бойня». С таким утверждением он выступил на традиционном послании народу и парламенту, которое 4 августа транслировали белорусские телеканалы.«Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — сказал Лукашенко.На президентский пост претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и Национальному собранию. Он рассказал о борьбе с коронавирусом, предстоящих выборах и отношениях с Россией.«На этом политическом разломе сегодня находится Беларусь — единственное спокойное звено в Евразии, живущее своим умом. Россия боится нас потерять, ведь у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад стал к нам проявлять предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником — кто бы ни был у власти в Беларуси и Российской Федерации. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!», — сказал Лукашенко.Президент Белоруссии дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В интервью прозвучало немало слов уважения в адрес российского президента. Лукашенко похвалил его как политика и сказал, что тот всегда держит свое слово. И даже назвал его без доли иронии "старшим братом". Правда, сделал оговорку, что в силу этого братства он должен Лукашенко помогать.