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Украинский агент с бомбой пойман в Крыму. На главный нюанс указал журналист: "Это очень странно"
16 марта 2021, 20:35 • 244 • Политика
Украинский агент с бомбой пойман в Крыму. На главный нюанс указал журналист Дмитрий Стешин. Он признался, что ответ задержанного на вопрос - зачем ему взрывное устройство? - оставил его в недоумении: "Это очень странно".
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал задержание в Крыму гражданина РФ, сотрудничающего с украинскими спецслужбами.
Об этом ранее сообщили в ЦОС ФСБ России. Отмечается, что мужчина был взят под стражу, поскольку вёл на полуострове "разведывательно-подрывную деятельность". В его личном автомобиле было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Стешин в разговоре с корреспондентом Царьграда заметил, что это не первая диверсия Киева в отношении нашей страны. Он, в частности, напомнил о попытке пересечения границы РФ со стрельбой в конце прошлого года.
- признался журналист.
Он добавил, что украинские агенты никогда не снижали свою активность в Крыму начиная примерно с 2015 года. Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что на территории полуострова есть люди, которые разделяют идеи Киева.
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