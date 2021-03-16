Украинский агент с бомбой пойман в Крыму. На главный нюанс указал журналист: "Это очень странно"

Украинский агент с бомбой пойман в Крыму. На главный нюанс указал журналист Дмитрий Стешин. Он признался, что ответ задержанного на вопрос - зачем ему взрывное устройство? - оставил его в недоумении: "Это очень странно".

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал задержание в Крыму гражданина РФ, сотрудничающего с украинскими спецслужбами.

Об этом ранее сообщили в ЦОС ФСБ России. Отмечается, что мужчина был взят под стражу, поскольку вёл на полуострове "разведывательно-подрывную деятельность". В его личном автомобиле было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Стешин в разговоре с корреспондентом Царьграда заметил, что это не первая диверсия Киева в отношении нашей страны. Он, в частности, напомнил о попытке пересечения границы РФ со стрельбой в конце прошлого года.

Спецслужбы Украины продолжают работать по Крыму. Не факт, что они готовят там какую-то военную операцию или теракт. Потому что понятно, какими будут последствия этих действий для самого Киева. Скорее всего, просто собирают информацию в рамках разведывательной работы. Но то, что задержанный заявил, что якобы возил бомбу для самообороны, это, конечно, очень странно. С ходу ничего не могу по этому поводу сказать,

- признался журналист.

Он добавил, что украинские агенты никогда не снижали свою активность в Крыму начиная примерно с 2015 года. Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что на территории полуострова есть люди, которые разделяют идеи Киева.