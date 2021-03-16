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Украинский агент с бомбой пойман в Крыму. На главный нюанс указал журналист: "Это очень странно"

16 марта 2021, 20:35  •  244 • Политика
Украинский агент с бомбой пойман в Крыму. На главный нюанс указал журналист Дмитрий Стешин. Он признался, что ответ задержанного на вопрос - зачем ему взрывное устройство? - оставил его в недоумении: "Это очень странно".
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал задержание в Крыму гражданина РФ, сотрудничающего с украинскими спецслужбами.
Об этом ранее сообщили в ЦОС ФСБ России. Отмечается, что мужчина был взят под стражу, поскольку вёл на полуострове "разведывательно-подрывную деятельность". В его личном автомобиле было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Стешин в разговоре с корреспондентом Царьграда заметил, что это не первая диверсия Киева в отношении нашей страны. Он, в частности, напомнил о попытке пересечения границы РФ со стрельбой в конце прошлого года.
Спецслужбы Украины продолжают работать по Крыму. Не факт, что они готовят там какую-то военную операцию или теракт. Потому что понятно, какими будут последствия этих действий для самого Киева. Скорее всего, просто собирают информацию в рамках разведывательной работы. Но то, что задержанный заявил, что якобы возил бомбу для самообороны, это, конечно, очень странно. С ходу ничего не могу по этому поводу сказать,
- признался журналист.
Он добавил, что украинские агенты никогда не снижали свою активность в Крыму начиная примерно с 2015 года. Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что на территории полуострова есть люди, которые разделяют идеи Киева.
"Вопрос в том, что именно за гражданин РФ был задержан. Скорее всего, он получил паспорт тогда, когда их всем выдавали в Крыму после возвращения полуострова в состав России. Надо изучить корни этого мужчины. В республике есть некоторое количество людей, которые приезжали из украинской глубинки и селились в Крыму. Они, скажем так, более всего восприимчивы к майдановским идеям. Для них воссоединение с РФ стало шоком, неожиданностью. И они его не восприняли позитивно", - пояснил Стешин.

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