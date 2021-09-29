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Украинский адвокат ударила кулаком польского эксперта в прямом эфире из-за Донбасса - видео

29 сентября 2021, 23:05  •  118 • Политика
Фото: scully/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Провокатору досталось за издевательство над детьми и стариками воюющего шахтерского региона
Скандально известный польский политолог Якуб Корейба получил кулаком по физиономии от украинского адвоката Татьяны Монтян в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
Так женщина отреагировала на постоянные усмешки со стороны поляка в ходе обсуждения кризиса в Донбассе. Корейба постоянно перебивал своих оппонентов. В какой-то момент Монтян, рассказывающая о страданиях стариков и детей из Коминтерново, сидящих без электричества из-за поврежденного трансформатора вследствие обстрелов, устала терпеть провокации польского эксперта.
"Можно, я подойду, дам ему по физиономии?" – спросила адвокат у ведущих.
В первый раз ее смогли удержать. Однако потом Корейба стал перебивать немецкого политолога Владимира Сергиенко,  который пытался донести мысль о том, что в Донбассе уже растут дети – ровесники войны, не знающие мирной жизни.

Тут поляк вышел из-за трибуны и направился к оппонентам со словами "давайте помиримся". Но Монтян была уже неудержима, подошла к нему и ударила его кулаком по лицу. Все это время ведущие программы пытались разнять экспертов.
Сергиенко и Монтян в один голос выразили возмущение, что на российском канале терпят этого "провокатора".
Добавим, что пан Корейба не раз попадает в прямых эфирах нашего телевидения в скандальные ситуации, которые сам же и устраивает. Так, в 2019 г. он был изгнан с программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" за то, что обвинил Советский Союз в геноциде польских евреев

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