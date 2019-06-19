Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию голландцев

"Это очевидный фейк", - так прокомментировал украинский адвокат Виталий Тытыч недавнее заявление голландских журналистов в эфире телеканала Nieuwsuur.

В СМИ же, напомним, ранее назвали имена возможных фигурантов дела о крушении Boeing 777 рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Журналисты поспешили с "сенсацией" в преддверии итогов расследования, озвучить которые должна сегодня, 19 июня Международная следственная группа (JIT).

В частности, среди предполагаемых голландцами участников катастрофы назывались две русских фамилии, а также один украинец - полковник ВСУ Иван Безъязыков, которого подозревают в госизмене.

Адвокат полковника, ознакомившись в голландской версией, наголо разбил её напомнив всего об одной важной детали о своём подзащитном.

"Я встречался со следственной группой JIT, Безъязыкова допросили еще в 2016 году, а потом мы встречались с JIT, - рассказал в интервью изданию "Громадскому" Тытыч. - Я передавал им свидетельство Безъязыкова. Они просили уточнения. Мы встречались в посольстве Нидерландов".

Адвокат уточнил, что не может передать деталей разговора, однако отметил, что следователей интересовало, что именно Безъязыков знает об обстоятельствах с крушением малазийского боинга. Ведь он находился в плену у ополченцев.

Тытыч подчеркнул, что полковник в принципе не может быть причастным к сбиванию МН17, поскольку попал в плен в августе - то есть спустя месяц после катастрофы.