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Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию голландцев
19 июня 2019, 09:09 • 78 • В мире
Ранее голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела о крушении MH17. В их числе был и полковник ВСУ Иван Безъязыков. Однако, его украинский адвокат Виталий Тытыч наголо разбил всю версию голландских журналистов о возможных участниках, напомнив всего одну деталь о своём подзащитном - он не может быть причастен к катастрофе уже потому, что попал в плен к ополченцам через месяц после трагедии.
"Это очевидный фейк", - так прокомментировал украинский адвокат Виталий Тытыч недавнее заявление голландских журналистов в эфире телеканала Nieuwsuur.
В СМИ же, напомним, ранее назвали имена возможных фигурантов дела о крушении Boeing 777 рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Журналисты поспешили с "сенсацией" в преддверии итогов расследования, озвучить которые должна сегодня, 19 июня Международная следственная группа (JIT).
В частности, среди предполагаемых голландцами участников катастрофы назывались две русских фамилии, а также один украинец - полковник ВСУ Иван Безъязыков, которого подозревают в госизмене.
Адвокат полковника, ознакомившись в голландской версией, наголо разбил её напомнив всего об одной важной детали о своём подзащитном.
"Я встречался со следственной группой JIT, Безъязыкова допросили еще в 2016 году, а потом мы встречались с JIT, - рассказал в интервью изданию "Громадскому" Тытыч. - Я передавал им свидетельство Безъязыкова. Они просили уточнения. Мы встречались в посольстве Нидерландов".
Адвокат уточнил, что не может передать деталей разговора, однако отметил, что следователей интересовало, что именно Безъязыков знает об обстоятельствах с крушением малазийского боинга. Ведь он находился в плену у ополченцев.
Тытыч подчеркнул, что полковник в принципе не может быть причастным к сбиванию МН17, поскольку попал в плен в августе - то есть спустя месяц после катастрофы.
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