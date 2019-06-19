Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мы называем это "российский обман": "Самый жестокий к Росси...
Мина под новую власть Молдовы
"Ничего общего с реальной ситуацией": Небензя поймал "партнеров&q...
Грузию, ставшую "перевалочным пунктом" по дороге в Афганистан, уничтож...
Главная / В мире

Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию голландцев

19 июня 2019, 09:09  •  78 • В мире
Ранее голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела о крушении MH17. В их числе был и полковник ВСУ Иван Безъязыков. Однако, его украинский адвокат Виталий Тытыч наголо разбил всю версию голландских журналистов о возможных участниках, напомнив всего одну деталь о своём подзащитном - он не может быть причастен к катастрофе уже потому, что попал в плен к ополченцам через месяц после трагедии.
"Это очевидный фейк", - так прокомментировал украинский адвокат Виталий Тытыч недавнее заявление голландских журналистов в эфире телеканала Nieuwsuur.
В СМИ же, напомним, ранее назвали имена возможных фигурантов дела о крушении Boeing 777 рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Журналисты поспешили с "сенсацией" в преддверии итогов расследования, озвучить которые должна сегодня, 19 июня Международная следственная группа (JIT).
В частности, среди предполагаемых голландцами участников катастрофы назывались две русских фамилии, а также один украинец - полковник ВСУ Иван Безъязыков, которого подозревают в госизмене.
Адвокат полковника, ознакомившись в голландской версией, наголо разбил её напомнив всего об одной важной детали о своём подзащитном.
"Я встречался со следственной группой JIT, Безъязыкова допросили еще в 2016 году, а потом мы встречались с JIT, - рассказал в интервью изданию "Громадскому" Тытыч. - Я передавал им свидетельство Безъязыкова. Они просили уточнения. Мы встречались в посольстве Нидерландов".
Адвокат уточнил, что не может передать деталей разговора, однако отметил, что следователей интересовало, что именно Безъязыков знает об обстоятельствах с крушением малазийского боинга. Ведь он находился в плену у ополченцев.
Тытыч подчеркнул, что полковник в принципе не может быть причастным к сбиванию МН17, поскольку попал в плен в августе - то есть спустя месяц после катастрофы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
18 июня 2019, 10:24
За поддержкой в Европу: Зеленский пытается настроить всех против России
18 июня 2019, 23:24
Индийский "Гудини" в цепях появился через сутки после трюка. Но уже не дышал
18 июня 2019, 20:09
Чистка по-американски: Трамп высылает «миллионы нелегальных иностранцев»
18 июня 2019, 20:09
Россия обвинила США в подготовке войны с Ираном
18 июня 2019, 20:09
Выжечь "Пересветом", делов-то: Военный эксперт о том, как Россия может усмирить обрывающих связи американцев
18 июня 2019, 13:39
Дайджест СМИ: США отправят «подарок» Ирану, Трамп воюет с мигрантами, Гуайдо проворовался
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2019, 00:24
Привет, Зеля! Наступление ВСУ - сигнал Зеленскому, не контролирующему свою армию - военкор Коц
16 июня 2019, 21:12
Россия начала производство двигателей для Японии. На очереди Франция
18 июня 2019, 07:09
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
13 июня 2019, 06:54
"Просто "прокатили" Зеленского": Военные и экономблок бунтуют против новой власти Киева
15 июня 2019, 12:40
"Надвигающаяся КАТАСТРОФА!" Последние НОВОСТИ на Украине. Мнение эксперта - Василь Вакаров
13 июня 2019, 19:39
«Подозрительно — слишком мягкое слово»: что известно об инциденте с танкерами в Оманском заливе
16 июня 2019, 20:54
Засушить Крым не получилось - утонули сами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.